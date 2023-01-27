更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
首頁 / 文化

台漫前進安古蘭漫畫節 豐富大膽吸引法國市場

2023/1/27 09:42（1/27 10:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐法代表吳志中（上右4）與巴黎台灣文化中心主任胡晴舫（上中）參加26日安古蘭台灣館的開幕活動，與文策院代表黃俊華（後排帶帽者）及9名漫畫家、出版社代表於台灣館合影，創作者手拿簽繪作品。中央社記者曾婷瑄安古蘭攝 112年1月27日
駐法代表吳志中（上右4）與巴黎台灣文化中心主任胡晴舫（上中）參加26日安古蘭台灣館的開幕活動，與文策院代表黃俊華（後排帶帽者）及9名漫畫家、出版社代表於台灣館合影，創作者手拿簽繪作品。中央社記者曾婷瑄安古蘭攝 112年1月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄安古蘭27日專電）第50屆法國安古蘭國際漫畫節登場，台灣館26日舉行開幕與漫畫家現場簽繪，吸引民眾圍觀。安古蘭作者之家代表指出，台漫豐富、具想像力與大膽圖像，所以會被廣泛翻譯出版。

台灣參加國際漫畫盛事安古蘭漫畫節逾10年，已累積出口碑與讀者市場，無論從展館開幕人潮、稍早台灣4組漫畫家舉行現場簽繪活動民眾熱烈參與情況，或從許多讀者不斷詢問可否直接購買展示作品都可見端倪。

駐法代表吳志中每年都參加台灣館開幕活動並致辭。他告訴中央社，台灣漫畫早期學習日本，如今已找到特色。他表示，5年來看到參觀台灣館人數越來越多，對台灣興趣也日益高昂，「法國人對台灣作品的看重程度，除創造力走出自己風格外，也和台灣近年來知名度提升有相當關係」。

吳志中表示，因台灣遭中國打壓下仍經濟蓬勃、民主發展，帶來正面形象，「法語讀者對台灣更加熟悉，過去不認識的也更容易被吸引。台灣漫畫在世界佔有一席之地的前景是可期的」。

台灣館以Stories Ahead：Taiwan Comics Now為主題，規劃包含上百部漫畫文本與影音展示區的Manga City及國際版權中心的2大展出區。

文策院代表黃俊華表示，圖像是非常多元的可能，能發展成不同類型，可以授權，或出版轉影視、出版轉動畫。

而故事正帶領台灣走向國際、走向讀者，他說：「台灣有非常多的IP（智慧財產權），非常多優秀的漫畫與角色，都很值得來做授權。這次Stories Ahead的概念就是讓故事走在前面，想邀請法國、歐陸、國際的讀者來讀台灣漫畫。」

黃俊華強調，台灣文化內容產業反映台灣社會多元性，台灣近年在議題表現上非常搶眼，如法國出版社很有興趣的喪葬文化、荷蘭統治時期的作品等，「這些故事都很具草根性、很本土，也有代表台灣的意義」。

與巴黎台灣文化中心長期合作的安古蘭作者之家主任穆尼奧斯（Pili Munoz）向記者說：「台灣作品很棒的部分，在於其豐富性、非常強烈的想像力與大膽的圖像，讓台漫很快能找到普及的一席之位。台漫語言同時具特殊性，卻又能引起很多人共鳴，台漫如今能被廣泛翻譯不是沒有原因的。」

今年多部台漫作品的法語版在安古蘭上市，包括周見信與游珮芸共同創作的「來自清水的孩子」、李隆杰「1661國姓來襲」、小島「獅子藏匿的書屋」、韋蘺若明「送葬協奏曲」與小峱峱「守娘」，都正式與法語讀者碰面。

台灣創作者表現亮眼，漫畫家日安焦慮名列全球10名新銳作家特展，漫畫家Eli LIN依萊、牛Niu、海豹、Meow5/喵5則入選數位競賽前10強。

日安焦慮（本名：丁柏晏）獨立出版的「世界邊緣之旅」，目前已由Misma出版社發行法文版，其作入選於安古蘭漫畫節歷史悠久的新秀獎展館中展出，成為官方選定、已在法國出版的10名國際新人之一。

丁柏晏告訴中央社，「世界邊緣之旅」帶有公路電影之感，主角在旅途中遭遇各種奇怪、詭譎事件，靈感來自2017年第一次參加安古蘭漫畫節，「結果漫畫又帶我回來安古蘭」。

對於入選全球10大新銳作家，丁柏晏謙虛表示既驚訝又開心，「台灣其實有很多厲害的漫畫家，這是一個機緣，有機會讓世界可以看到我的作品，我是幸運的人」。他表示，今天得知有法國學生以他的漫畫作為報告研究主題，到場向他致意，也令他非常意外和高興。

出版社Chatto Chatto社長加里亞諾（Nicolas Galiano）5年前為最早一批翻譯台漫進軍法語市場的出版社，他分析法國讀者眼中的台漫特色時指出，台灣作品建構的情緒非常特別，「台灣漫畫一邊遵守漫畫規則，每位作者卻又同時帶來獨一無二的特質，在原始模式與獨特圖像標記間找到平衡」。

他指出，台灣畫風非常多元，符合不同法國出版社的需求，有像他偏日系的，也有法比系漫畫風格出版社想與台灣創作者合作。

加里亞諾說，「這也解釋了為何台灣作品過去幾年在法國等讀者群中獲得如此的成功，就是因為台灣創作者做到了其他國家創作者未能達到的」，也就是在兩者間找到平衡。（編輯：廖漢原）1120127

創作者饒予安（右2）、木可柯（右）今年獲選至安古蘭作者之家駐村。主任穆尼奧斯（左）指台漫語言同時具特殊性，卻又能引起很多人共鳴，如今能被廣泛翻譯不是沒有原因的。中央社記者曾婷瑄安古蘭攝 112年1月27日
創作者饒予安（右2）、木可柯（右）今年獲選至安古蘭作者之家駐村。主任穆尼奧斯（左）指台漫語言同時具特殊性，卻又能引起很多人共鳴，如今能被廣泛翻譯不是沒有原因的。中央社記者曾婷瑄安古蘭攝 112年1月27日
第50屆安古蘭漫畫節台灣館包含108部漫畫文本的推薦漫畫區、涵蓋8名重點創作者的推薦創作者專區、介紹台灣漫畫的影音展示區。圖為開幕時創作者現場簽繪，吸引民眾圍觀。中央社記者曾婷瑄安古蘭攝 112年1月27日
第50屆安古蘭漫畫節台灣館包含108部漫畫文本的推薦漫畫區、涵蓋8名重點創作者的推薦創作者專區、介紹台灣漫畫的影音展示區。圖為開幕時創作者現場簽繪，吸引民眾圍觀。中央社記者曾婷瑄安古蘭攝 112年1月27日
第50屆安古蘭漫畫節台灣館開幕26日開幕，4組創作者進行簽繪活動，漫畫家（左至右）小峱峱、陳雍杰、木可柯、饒予安、周見信、夢西亞以台灣旅遊意象為主題進行接龍，吸引台下許多觀眾觀賞作畫，順便了解台灣景點與文化。中央社記者曾婷瑄安古蘭攝 112年1月27日
第50屆安古蘭漫畫節台灣館開幕26日開幕，4組創作者進行簽繪活動，漫畫家（左至右）小峱峱、陳雍杰、木可柯、饒予安、周見信、夢西亞以台灣旅遊意象為主題進行接龍，吸引台下許多觀眾觀賞作畫，順便了解台灣景點與文化。中央社記者曾婷瑄安古蘭攝 112年1月27日
#安古蘭漫畫節
#台灣漫畫
#日安焦慮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族