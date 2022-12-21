日本國際漫畫獎比賽揭曉 台灣作品獲銀銅獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本外務省（外交部）主辦的第16屆日本國際漫畫獎得獎名單今天出爐，台灣漫畫家星期一回收日與編劇陳巧蓉的作品榮獲銀獎。另外，賴凱、葉羽桐的作品榮獲銅獎。

金漫大獎漫畫家星期一回收日搭檔編劇陳巧蓉的作品「貓與海的彼端」榮獲本屆日本外務省主辦的日本國際漫畫獎優秀獎（銀獎）。此作品描寫少女間唯美深刻的動人成長故事。

此外，台灣漫畫家賴凱的作品「正義」及葉羽桐的作品「貓劍客」獲得入賞獎（銅獎）。

這是台灣漫畫家連續3年在日本國際漫畫獎得獎。文化部部長李永得對獲獎的台灣漫畫家們表達恭喜之意。

文化部駐日台灣文化中心表示，近期台灣漫畫在日本陸續傳出捷報。台灣漫畫家高妍今年在日本出版的作品「綠之歌 -收集群風-」入選日本業界指標「這本漫畫真厲害！」男性篇第9名及「THE BEST MANGA 2023必看漫畫！」第2名。台灣漫畫作品陸續在日本入選指標性排名，實屬難得。

台灣文化中心說，近年在日本積極推廣台灣漫畫，連續3年辦理「台灣漫畫夜市展」、「謝謝日本彩稿展」暨「漫畫有聲音展」及與北九州市漫畫博物館合辦「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」展等漫畫主題展，並促成台灣漫畫家今年首次在日本駐村，期盼藉由積極的在日行銷策略，搭建台灣漫畫在日本的展銷平台，讓日本民眾深度認識台灣漫畫，進而提高台灣漫畫的國際品牌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本國際漫畫獎為日本外務省主辦，目的在於向世界推廣漫畫文化，並表揚透過漫畫推動國際文化交流的漫畫家。漫畫獎執行委員長為日本外務大臣林芳正，評審委員長里中滿智子，評審委員有漫畫家赤松健、前漫畫雜誌總編輯大島誠等。

本屆共有77個國家及地區503件作品報名參賽，件數創新高，其中以台灣83件居冠，其次是中國65件、印尼22件。本屆選出最優秀獎（金獎）一名，由韓國漫畫家seong ryul的作品「在夏天裡」榮獲。優秀獎（銀獎）3名及入賞獎（銅獎）11名共15件作品，頒獎典禮預定明年3月舉辦。（編輯：黃自強）1111221