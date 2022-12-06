灌籃高手電影版上映日藏密碼 井上雄彥揭幕後故事

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粉絲引頸期盼的「灌籃高手」電影版，3日在日本上映，首週末橫掃12.9億日圓，吸引約85萬人觀看，拿下票房冠軍。（台北双喜電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月6日

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）粉絲引頸期盼的經典日本漫畫「灌籃高手」電影版，3日在日本上映，首週末橫掃12.9億日圓，吸引約85萬人觀看，拿下票房冠軍，原作者井上雄彥透露選在這天上映的幕後小故事。

井上雄彥日前在社群提及，18年前、也就是2004年12月3日，他在神奈川一所舊校舍用了23個教室黑板畫了漫畫後續，當時還想著：「不知道有誰會來，如果有人來的話就太好了。」他表示，現在的心情跟當時一樣充滿感謝，從紙上交流，到現在能隨著作品跟更多人接觸。

「灌籃高手」的電影聲優、畫風、故事、歌曲等一直引起網路熱議，井上雄彥也透過社群及電影刊物來解密。

井上雄彥表示，最初不太想做電影版，但製作人十年來努力不懈地邀約讓他很感動，加上當年結束連載後，不只是粉絲，他也有感到遺憾的地方，他也想做些彌補並讓大家感到開心，並且有部分深層的故事及人物角色的靈魂還沒畫出來，想藉由這次電影版呈現給粉絲。

這次電影透過3DCG技術來呈現原作記憶中的「籃球感」，汗水的揮灑、接球的身體反應、出手投籃等都細膩刻畫。聲優的部分，井上雄彥也親自指導，並強調不要過多誇張的感覺，而是用自然的方式，重現高中籃球員在球場上的感覺。

這回故事也從新角度切入，把當初作品沒畫到的宮城良田故事補上，讓影迷熱烈討論。井上雄彥進行「灌籃高手」連載時正值23至29歲時期，經過多年人生歷練後，思考和價值觀與初出茅廬時期不同，也可從宮城良田的角色看到原作者本人的影子。

身高167公分的井上雄彥，當年就是在哥哥建議下加入籃球社，和宮城良田一樣是後衛位置，許多人猜測作家本人也想透過電影版與自我對話，因此井上雄彥才會賦予電影版「新的生命」。

井上雄彥分享，如果能讓大家體會到「第一次看到這樣的『灌籃高手』，並且找回初次的感動」，他就能感到心滿意足。

「灌籃高手」電影版THE FIRST SLAM DUNK將於2023年1月13日全台熱血上映。（編輯：張雅淨）1111206