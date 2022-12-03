日本動漫灌籃高手平交道聖地 朝聖熱潮多年未減

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（中央社東京3日綜合外電報導）行駛於日本神奈川縣藤澤站到鎌倉站之間的江之島電鐵，在鎌倉高校前站附近的一處平交道，因為被畫進「灌籃高手」動畫片頭，多年來被動漫迷視為「聖地」，朝聖熱潮多年未減。

日本「神奈川新聞」報導，灌籃高手電影版今天在日本戲院上映，吸引不少動漫迷前往「灌籃高手平交道」朝聖拍照。

今年11月下旬，儘管是平常日，還是可以看到許多觀光客聚集在平交道附近；仔細聽可以聽到觀光客各自用日語、中文及韓語交談。

從東京都前來朝聖的30多歲日本情侶檔表示，因為是灌籃高手鐵粉，能來到動畫中場景非常感動，當然也會去看最新上映的電影。

從新加坡來訪的21歲女性及友人，站在平交道前等待電車通過瞬間拍照。兩人說道，從小就看灌籃高手，這裡也看得到海，很有日本的感覺非常漂亮。

藤澤市一處大型購物中心內的電影院，為趕上灌籃高手電影版上映熱潮，將官方推特（Twitter）名稱從「湘南」改為「湘北」，仿效動漫中的校名「湘北高校」，在社群網站上引發話題。

這間電影院業者說，希望能拿下灌籃高手電影版的國內最佳票房。

不過，多年來不斷有粉絲造訪這處平交道，也讓住在附近的居民心情相當複雜。

鎌倉市一名60多歲男性表示，坦白說真的很困擾，平交道附近又沒有店家，不可能有觀光客在這裡消費，「對居民來說並不樂見有這麼多觀光客」。

還有一位80多歲女性也說，每次看到觀光客站在馬路中間拍照，就讓人捏把冷汗，特別是外國觀光客的禮儀真是讓人看不下去，甚至還有人在私人車庫前做出不雅舉動。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1111203