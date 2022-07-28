台灣漫畫在日跨界合作 文策院盼台日攜手進軍國際

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文策院副院長盧俊偉28日出席在東京舉行的攜手誠品生活日本橋及台灣茶飲店快樂檸檬（Happy Lemon）的「台灣漫畫喫茶」活動開幕儀式。盼共同開拓商機。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月28日

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）文化內容策進院（文策院）攜手誠品生活日本橋及台灣茶飲專賣店快樂檸檬（Happy Lemon）的「台灣漫畫喫茶」活動今天在東京開幕。文策院盼台日夥伴攜手進軍國際開拓商機。

台灣漫畫喫茶活動推出台灣漫畫試閱、特色台灣茶飲，也安排漫畫家與日本編輯座談，並與「日本角川集團」（Kadokawa）合作舉行閱讀台漫的線上社群活動。

在針對日本消費者的活動之外，文策院為協助台灣業者拓展市場，也舉辦日本出版產業的交流推介會，引介符合當地市場口味的台灣作品，希望同時透過針對一般消費者與產業市場面的兩種途徑，行銷台灣文化內容，開拓更多跨國商機與合作契機。

文策院副院長盧俊偉今天在台灣漫畫喫茶活動開幕儀式上致詞表示，台日有深厚的外交情誼，對彼此的文化內容接受度高，例如台灣漫畫作品近年屢獲「日本國際漫畫賞」、「京都國際漫畫．動畫獎」等肯定，對國內相關產業的海外布局而言，是值得持續深耕的市場。

他說，文策院除了協助業者參與日本最大的授權專業市場「日本授權展」，近年持續舉辦「台灣漫畫夜市」、「漫畫有聲音日本展」，與「腦內旅行台灣」等各種實體及線上活動，深化台灣品牌印象，增加日本市場對台灣文化內容作品的興趣與需求。

誠品生活日本橋的店長竹内朝子致詞時表示，台灣的美食和茶飲是日本民眾對台灣文化的代名詞，期待也能透過日本熟悉的漫畫領域，自然地融入日本社會，讓更多人感受到台漫的樂趣。

快樂檸檬海外戰略總監林太一表示，店鋪有一整面的台灣漫畫牆，遊客可閱讀台漫並品嚐特選台灣茉莉茶搭配芒果打造的「台灣漫畫喫茶」飲品，清涼一夏。

盧俊偉被媒體問及這次的跨界活動具體內容時表示，漫畫不會只停留在漫畫這個產業，而是會結合很多周邊的角色或是體驗的東西呈現，台灣也參考這樣的模式，所以在日本也透過與快樂檸檬的合作做跨界結合，未來不排除更多跨界合作的可能性，譬如與觀光合作。

他說，除了漫畫外，將尋求機會組製作委員會，將好的台漫作品予以動畫化，甚至是真人化的影視，讓更多人看到台灣好的作品，激發認同感，也會去做周邊的消費。

「在日本這個漫畫大國，要推廣台漫是否具信心？」被問及這個問題時，盧俊偉說：「我們現在大概是透過跟日本合製的方式，其實是台日兩邊共同孵育出的寶寶，就是自己的孩子。不管是日本的市場、台灣的市場，或是第3國的市場，我們可以跟台日的夥伴一起攜手進軍國際。」

台灣漫畫喫茶的實體活動今天起至 8 月 28 日在東京的誠品生活日本橋舉辦，將店內台灣茶飲店快樂檸檬打造主題空間，展示來自台漫推介網站「Taiwan Comic City」的 35 部台漫作品、設打卡牆，並提供日文的線上漫畫試閱。

同時，針對日本民眾喜愛的台灣美食，推出限定飲品「台灣茉莉花茶芒果冰沙 with 椰果」及甜點「岩鹽起司蛋糕 with 芒果淋醬」。

誠品生活日本橋書店也設置台漫專區，透過日文書介、日本聲優配音的有聲漫畫影片，以及販售已推出日文版的台漫作品。此外，將邀請台日同時發行作品「綠之歌-收集群風-」的漫畫家高妍，與發行「用九商店」及「Day Off」日本版的出版社編輯，在店內舉辦對談會，向讀者分享對台日漫畫特色的觀察。

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在線上社群活動部分，延續文策院與日本角川集團合作的台漫外譯連載企劃，邀請日本讀者在這次活動網頁上試閱，由讀者決定最想知道劇情後續的作品，決選作品將可成為漫畫平台「Comic Walker」台漫專區的連載新作。

文策院也針對日本的出版社等產業人士舉辦交流推介會，邀請熟知日本出版市場的業界人士，向日本各大出版社編輯與版權人員等介紹具日本市場潛力、具多元題材與畫風特色的台漫作品，期待媒合更多版權交易與跨國合作機會。（編輯：黃自強）1110728

台灣漫畫喫茶活動28日在東京的誠品生活日本橋開幕，文策院副院長盧俊偉認為台漫作品屢獲日本大型漫畫獎或動漫獎等活動肯定，日本是值得深耕的市場。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月28日

台灣漫畫喫茶活動7月28日至8月28日在東京的誠品生活日本橋舉辦，將店內台灣茶飲店快樂檸檬打造主題空間，展示台漫推介網站「Taiwan Comic City」的 35 部台漫作品、設打卡牆等。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月28日

台灣茶飲店與文策院、東京的誠品生活日本橋合作舉辦台灣漫畫喫茶活動，推出飲品「台灣茉莉花茶芒果冰沙with 椰果」及甜點「岩鹽起司蛋糕 with 芒果淋醬」。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月28日