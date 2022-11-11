北港香爐人人插漫畫展 興大李昂館展出未收錄篇幅

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作家李昂（右）的作品「北港香爐人人插」，由香港漫畫家柳廣成（左）跨界以漫畫形式演繹，其中4頁未收入書中的作品11日起在中興大學「李昂文藏館」展出。中央社記者趙麗妍攝 111年11月11日

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）作家李昂作品「北港香爐人人插」出版25週年，香港漫畫家柳廣成跨界重新以漫畫形式演繹，其中有4頁未收入的漫畫篇幅，今天起在中興大學「李昂文藏館」展出。

由李昂、靜宜大學及中興大學共同策劃的「『北港香爐人人插』那些未收入書中的漫畫展」，今天在中興大學「李昂文藏館」舉辦開幕式，李昂出席解說導覽，展覽至2023年9月。柳廣成重新以漫畫演繹「北港香爐人人插」，今年10月出版。

柳廣成耗時4個月完成漫畫作品，他指出，草稿需要構思，因此耗時比完稿更長，因不了解25年前所發生的事，有些東西不知道，反而畫得比較輕鬆，成為創作時的優勢。

柳廣成運用鉛筆創作，以不同軟硬深淺的鉛墨及力度，刻劃李昂的經典作品。展覽中可見其如何設定人物，以及從過程到完稿的歷程。

「北港香爐人人插」中對於林麗姿的爭論，李昂以女性凝視的角度書寫2句描述，但柳廣成站在男性的立場鋪陳畫了4頁，可見男女不同的差異視角，可能產生截然不同的人物詮釋結果，最後，李昂徵得柳廣成同意，抽掉爭議的4頁篇幅。

這4頁未收入書中的漫畫，此次在展覽中展出，讀者們可以來漫畫展欣賞，體會兩性差異的視角以及對於主角人物的不同的理解。

李昂表示，她只寫了20多個字，卻可被畫出多張漫畫，顯見影像的衝擊，過去以文字呈現的作品，再透過其他形式展現，以漫畫方式呈現，成本最小但效益最大，日後會再做下一本。（編輯：郭諭儒）1111111