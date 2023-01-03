劇本改編漫畫「直到夜色溫柔」 詮釋當代情慾面貌

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劇作家簡莉穎（右）在劇本集「服妖之鑑」中刻劃多對大眾文化中少見的當代男女情慾關係，經漫畫家廢廢子（左）描繪，成為最新漫畫集「直到夜色溫柔」，3日在台北商周書房舉行新書出版記者會。中央社記者王寶兒攝 112年1月3日

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（中央社記者王寶兒台北3日電）性愛之於電影、音樂等大眾文化多有描寫，劇作家簡莉穎在劇本集「服妖之鑑」中，則刻劃多對大眾文化中少見的當代男女情慾關係，經漫畫家廢廢子描繪，成為最新漫畫集「直到夜色溫柔」。

「直到夜色溫柔」中，描繪9段有關當代「約砲」關係的故事，主角有認為自己不受女性歡迎的工人、心靈缺陷的女人、擁有婚外情的老年人、侏儒等。新書出版記者會今天下午於商周書房舉行。

提到收錄於「直到夜色溫柔」的9段故事，簡莉穎致詞表示，當時經歷一段受傷的感情，感到自己的身體不被喜歡，「反思到愛情電影或是大眾作品中，性的段落常常被跳過，一進入性愛橋段就會順著音樂節奏通往快樂結局。」

簡莉穎認為，性關乎關係或情感的面向，甚至可以窺探人的狀態或階級，網路上常見網友分享「約砲」文章，反而更為真實，她從那些分享中，看見世上千千萬萬寂寞的人，於是她便在一段連假期間構思出不同故事，回應這些寂寞，「不管甚麼樣的人或階級，都渴望愛與接觸。」

例如「護唇膏」篇，描寫一對男女相約於賓館見面，但當男方看見豐腴的女方赴約後，卻提到平日非常依賴護唇膏，一定要先離開房間去購買，遭女方指責男方其實是「歧視胖子」而想開溜，雙方因而一來一往展開論辯。

簡莉穎分享，那名視護唇膏如命的男性角色，其實是參考自己依賴護唇膏的習慣而發想出來，情節靈感則來自一些網路文章分享對所謂「恐龍妹」的想法。

廢廢子以首部漫畫作品「廢廢子の充氣大冒險！」聞名，主軸聚焦女性探索自身情慾，曾參展法國安古蘭漫畫節「台灣館新浪潮」。此次則受出版社媒合，將簡莉穎筆下角色改編為漫畫「直到夜色溫柔」。

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廢廢子笑稱，一看到劇本就「想占有這個劇本」，「不想讓給別人畫，因為真的很棒，看到性關係可以再書寫的細節，太多想要透過劇本發揮的東西，即使知道過程會痛苦但仍想挑戰。」

例如廢廢子過往作品多沒有太多角色，但此次則要挑戰一次描繪多個角色於一個故事中，過程中她也透過努力看不同漫畫作品來增進自己，讓廢廢子認為好像在創作過程進了「漫畫補習班」。（編輯：張雅淨）1120103