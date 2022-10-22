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挑戰柏林24小時漫畫節 阿尼默：畫到半夜筆觸都歪了

2022/10/22 08:57（10/22 09:01 更新）
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插畫家阿尼默10月在德國柏林文學學會駐村，並挑戰24小時漫畫節。中央社記者林育立柏林攝 111年10月22日
插畫家阿尼默10月在德國柏林文學學會駐村，並挑戰24小時漫畫節。中央社記者林育立柏林攝 111年10月22日
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（中央社記者林育立柏林21日專電）在德國柏林駐村的插畫家阿尼默挑戰24小時漫畫節，畫到半夜筆觸都歪了，不過仍順利完成24張畫，留下難忘的回憶。

多位漫畫家同場競技、在24小時內馬拉松創作的活動，在國際漫畫界相當盛行，例如歐洲最負盛名的法國安古蘭漫畫節就定期舉辦。

柏林重要的文學據點柏林文學學會（Literarisches Colloquium Berlin）之前舉辦一年一度的24小時漫畫節，邀請30多位漫畫家共襄盛舉，為阿尼默帶來難得的創作體驗。

今年柏林24小時漫畫節從中午12時開始，指定主題是「我的幼兒園」。阿尼默接受中央社記者訪問時表示，沒想到參加的人這麼投入和專心，他很快就被周遭的沈思感染，進入創作的狀態。

主辦單位規定畫了後不能修改，必須保持粗糙的原樣，而且現場每小時敲一次鑼，提醒注意時間，阿尼默坦言，一開始聽到鑼聲確實感受到壓力。

阿尼默說，畫到夜晚，筆觸開始歪了，尤其半夜3、4點鐘最難熬，「這時的筆觸反而有趣，但不可能畫太久」。

主辦單位定時提供食物，讓創作者補充能量，順便交換心得。不過也有人帶睡袋，乾脆在桌子底下睡覺。

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活動到第2天中午結束，作品全放在網站上，方便創作者交流切磋。阿尼默最後順利完成24張畫，說了一個情節完整的故事，主軸是夫妻關係，其中一方備受疼愛，最後衍伸出旁人無法理解的愛情行為。

阿尼默的作品「小輓」和台語詩繪本「情批」曾獲義大利波隆那書展的肯定。本月他與作家張亦絢、陳栢青在柏林文學學會駐村，20日到法蘭克福書展的台灣館分享創作觀點。（編輯：郭中翰）1111022

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