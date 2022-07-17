高市圖好繪芽獎助繪本新星 得獎作獲日韓德收藏

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高市圖扶植台灣繪本人才辦「好繪芽獎」，首屆3作品皆順利出版且表現亮眼，獲日韓德等國圖書館收藏，也有作品入選波隆那插畫書展，高市圖8月將再度招募繪本創作新星。

高雄市立圖書館為推廣繪本文化，除每年辦理「繪本創作班」，並每二年一次舉辦「好繪芽—繪本創作人才扶植計劃」，第一屆3案得獎提案在計畫扶植下皆順利出版，迄今已獲9間日本圖書館、繪本館，另外還有韓國大田與釜山圖書館以及德國慕尼黑國際青少年圖書館納為館藏書本。

此外，黃一文的作品「動物園的秘密」去年在台出版，今年再譯為韓文版在韓出版，並入選義大利波隆那插畫書展；另一名新銳獎得主張筱琦則分別於2020年、2021年以作品「等媽媽來的時候」、「哪邊是哪邊」入選波隆那插畫書展，讓世界各地讀者看見精彩台灣原創繪本。

張筱琦分享，自己很喜歡好繪芽計畫讓作品可以在雛型時就投件，在出版社與導師陪伴下一起完成，有人一起討論作品與雕琢細節，也學到很多紮實的東西；黃一文則表示，很開心可以透過這個計畫出版個人的繪本，終於可以說自己是一名繪本作家。

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高市圖今天發布新聞稿指出，今年度「繪本創作班」正在市總圖展出，兩年一度的「好繪芽獎－繪本創作獎助徵件」也將於8月16日開放投件，將獎助3案創作計畫，供每案新台幣20萬元的高額獎助金，更創國內先例媒合出版社出版得獎繪本，出版後另加碼10萬元購書作為館藏，並協助推廣。

高市圖代理館長林奕成指出，第二屆好繪芽獎還有新計畫，入初選者便能參與高市圖加碼的「小芽作品分享會」、「好繪芽一日繪本祭」等後續活動，讓創作者及作品有更多機會和讀者見面，盼為本土孕育繪本創作人才，扶植、鼓舞優秀創作者勇敢追夢，讓創作發芽結果、生生不息。（編輯：陳仁華）1110717