畫說台灣插畫力 15創作者齊聚華山展實力

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「Visual Fanzine—台灣創作者交疊的圖像風景」台北國際書展30特展25日在華山1914文化創意園區開展，參觀者在展場欣賞插畫等圖像創作。中央社記者徐肇昌攝 111年5月25日

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）台灣插畫家近年在國際持續發光，由台北書展基金會主辦、台灣文創協辦的「Visual Fanzine-台灣創作者交疊的圖像風景」特展，邀集15名插畫家參展，今天在華山文創園區舉行開幕記者會，同時為台北國際書展暖身。

參展創作者包括備受國際歡迎的幾米、台灣第一位登「紐約時報」的川貝母、為村上春樹散文集「棄貓」創作插畫的高妍、2021年波隆那書展SM國際插畫家大獎得主卓霈欣，以及亞洲第一位獲得波隆那書展SM國際插畫家大獎首獎的鄒駿昇。

其他參展者還包括阿尼默、洪添賢、陳姝里、達姆、鄭曉嶸、鄧彧、薛琮憲、張簡士揚、吳睿哲、羅寗等人。

根據台北書展新聞稿，特展分為3大展區，「繪本選書」區展出100本台灣插畫家創作的繪本出版品，包括多本曾榮獲波隆那書展拉加茲獎的作品，如林廉恩的HOME、阿尼默的「小輓」、「情批」、孫心瑜的「北京遊」等，以及曾登上紐約時報圖畫書暢銷榜的陳致元作品Guji-Guji。

「人物QA」區邀請多名台灣創作者以照片及文字分享他們的創作靈感與生活故事，例如創作時聽的音樂、作品完成前的手稿、記憶深刻的旅行，藉由這些影像與描述，傳遞圖像作品與日常生活的連結。

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「創作專欄」區則是15名台灣插畫家的作品展，每名插畫家都有自己專屬的展架，完整呈現一系列代表作，參觀民眾也能近距離欣賞自己喜愛插畫家的作品。

活動現場另舉辦2場講座，5月28日（六）由La Vie雜誌主編方敘潔主講，6月4日（六）由500輯主編胡士恩主講。台北國際書展夢想沙龍也有2場講座，分別是6月4日（六）由王春子主講，6月5日（日）由高妍主講。（編輯：張雅淨）1110525

由台北書展基金會主辦的「Visual Fanzine—台灣創作者交疊的圖像風景」書展30特展25日起在華山1914文化創意園區登場，有創作者在展場欣賞其他創作者作品。中央社記者徐肇昌攝 111年5月25日

「Visual Fanzine—台灣創作者交疊的圖像風景」書展30特展25日在華山文創園區開展，曾為日本文學家村上春樹作品「棄貓」創作封面與內頁插畫的台灣新生代漫畫家高妍（圖）也應邀參展，受到矚目。中央社記者徐肇昌攝 111年5月25日

「Visual Fanzine—台灣創作者交疊的圖像風景」台北國際書展30特展25日在華山文創園區舉行開幕記者會，參展圖像創作者與會合影。中央社記者徐肇昌攝 111年5月25日

2022台北國際書展30特展「Visual Fanzine—台灣創作者交疊的圖像風景」，25日起在華山1914文化創意園區登場，有參觀者拿出手機拍下現場展品。中央社記者徐肇昌攝 111年5月25日