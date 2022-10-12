駐處抗議 台灣選項重返波隆那插畫展報名網頁

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今年義大利波隆那插畫展報名網頁原本沒有Taiwan（台灣）國籍選項，駐義代表處11日致函主辦單位，要求官方系統恢復國名，12日官網已出現Taiwan選項。（圖取自facebook.com/nonestates）

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（中央社記者王寶兒台北12日電）全球插畫界盛事、義大利波隆那插畫展報名網頁，今年原本沒有Taiwan（台灣）國籍選項，駐義代表處昨天致函主辦單位，要求正式官方系統恢復國名，今天官網已經出現Taiwan選項。

曾獲波隆那拉加茲故事類大獎的插畫家林廉恩，昨天告訴中央社記者，從2015年起每年報名波隆那書展獎項，報名國籍都會有Taiwan選項，前幾天要報名時發現今年突然少了Taiwan，反而多了2個Taipei（台北）選項。

林廉恩昨天也透過臉書粉絲專頁表示，因為沒有Taiwan選項，她決定今年不投稿報名。

經中央社記者向文化部詢問，文化部表示，透過駐義代表處以文化組名義致函主辦單位嚴正抗議，要求正式官方系統恢復國名Taiwan（台灣），目前Taiwan選項已出現。

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林廉恩今天下午則於臉書粉絲專頁貼出官網報名網頁截圖，表示Taiwan重返國籍選項中。她說，昨天發出貼文之後，據說各政府單位就有動作，還有一些粉絲也幫她寄了信，於是Taiwan的選項又出現了。

今天是波隆那插畫展報名最後一天，林廉恩表示，現在還能報名，她也呼籲要報名的台灣插畫家「快點GoGoGo」，「我覺得自己親身見證了社群的力量，好神奇」。（編輯：張芷瑄）1111012