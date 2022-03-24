台灣藝術家海外遭打壓 文化部籲中國勿用政治干預

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）台灣藝術家卓霈欣於波隆那兒童書展舉行個展，卻遭中國打壓，要求將國名更改為中國台灣，文化部今晚於臉書粉專貼文聲援藝術家，並呼籲中國勿用政治手段干預文化活動。

立委黃國書今天在質詢時表示，卓霈欣去年奪得義大利「波隆那SM國際插畫家大獎」，今年在波隆納舉辦個展，中國外交單位卻向主辦單位干涉，要求作品所標示Taiwan需改為China Taiwan，導致主辦單位將國名全數塗銷，「沒有台灣，也沒有中國」。

對此文化部今晚於臉書粉專以「台灣創作國際發光，請中國勿用政治手段干預文化活動」為題貼文，表達嚴正抗議。

文中指出，義大利波隆那兒童書展日前恢復實體展覽，在3月21日盛大開展，於今（24）日落幕。來自90個國家、逾千位參展商共襄盛舉，台灣不僅有主題館參展，創作者更受到大會高度肯定，「近日卻傳出政治干預事件，台灣藝術家介紹牆面的Taiwan字樣，因中國介入而遭到遮蔽」。

文中指出，文化部在接獲外館回報後，透過駐義大使李新穎向書展主席Elena Pasoli表達立場，但由於中國施壓義方省政府，書展迫於壓力，只能折衷將同一展區的參展藝術家國名，不分國籍，全數隱蔽，藉此拒絕中方希望將Taiwan更改為Taiwan, China的要求。

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文化部在臉書粉專中特別強調，「我們在此嚴正呼籲中國政府，切勿用政治手段干預文化活動，藉國名一事，屢屢在國際舞台上打壓台灣。文化部目前正與外交部積極合作，除了與書展方溝通聯繫，更會與義方國會議員、省政府等代表，持續溝通，積極表達我國立場。同時，我們也將記取此次經驗，未來在國際文化場域中，堅定捍衛台灣創作者的主體性與國家認同。」

文化部同時指出，台灣豐沛的創作能量備受國際肯定，海外能見度持續提升，已是不爭事實，相信台灣出版創作與文化內涵，將持續在世界舞台上發光發熱，不會因為卑劣的政治操弄失色。（編輯：屈享平）1110324