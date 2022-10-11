波隆那插畫獎報名網頁台灣消失 駐處致函抗議

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（中央社記者王寶兒台北11日電）文化部表示，2023年波隆那插畫獎出現報名網頁選單僅餘Taipei（台北）選項，駐義代表處今天已以文化組名義致函主辦單位嚴正抗議，要求正式官方系統恢復國名Taiwan（台灣）。

文化部說，台灣主題館已參加波隆那書展多年，常獲肯定，將持續透過外交管道表達，要求主辦單位應秉持專業，尊重創作者主體性與國家認同，於這屆義大利波隆那插畫展競賽正式官方系統恢復國名Taiwan。

曾於波隆那獲獎的插畫家林廉恩告訴中央社記者，2015年起每年報名，國籍都有Taiwan選項，前幾天要報名時，發現今年選項突然少了Taiwan，多了2個Taipei，「本來想說兩眼一閉就選Taipei」，但又覺得不能這樣，再登錄刪投稿。

林廉恩表示，一直以來許多國際插畫賽報名國籍都沒台灣，中國主辦的比賽一定沒有，但如果沒有台灣選項，「我就不會參加」。

懷疑其中是否有中國打壓因素的林廉恩說，明天是報名截止期限，她已寫信向主辦單位反映國籍問題，但主辦單位於報名期間可能會收到大量信件，恐怕已來不及及時更正。

林廉恩表示，今年決定不報名，就算得獎、入選，上面資料是寫Taipei，「就覺得算啦」。目前先看主辦單位如何回覆，如果是政治因素也不能怎麼辦，希望明年改回來。（編輯：李明宗）1111011