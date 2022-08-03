台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國打壓無所不在，台灣在國際外科學會官網曾被改名Taiwan, China，今年接任理事長的高醫教授關皚麗，努力為台灣正名奔走，終於成功將名字改為Taiwan。（圖取自國際外科學會網頁icsglobal.org）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）中國打壓無所不在，台灣在國際外科學會官網曾被改名Taiwan, China，今年接任理事長的高醫教授關皚麗，努力為台灣正名奔走，終於成功在上月將名字改為Taiwan，成為外交一大勝利。

國際外科學會（International College of Surgeons，簡稱ICS）是1935年創設的非政府組織，總部在美國芝加哥，擁有106個會員國，台灣也是其中之一。

今年初，台灣首名女神經外科醫師、高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科教授關皚麗接任ICS理事長，也是ICS成立87年來，首名女性理事長。

不過，此前ICS官網將台灣標註為Taiwan, China，關皚麗極力想為台灣「正名」，上任後就到處奔走，把握機會在ICS各大會議、活動上為台灣發聲，也努力說服其他國家代表支持。

關皚麗今天接受中央社記者訪問表示，ICS官網約一年前將台灣標註為Taiwan, China，她接任理事長後，就開始努力為台灣正名，不過一開始並不順利，雖然大家平常都是好朋友，但要大家實際站出來支持，仍讓很多人面有難色。

但她認為，「一次不支持，不代表永遠不會支持」，始終不放棄，持續一個一個努力去接觸說服，也找上世界醫師協會醫師們幫忙，後來愈來愈多醫師被關皚麗打動，也在許多公開場合替台灣說話，讓更多人認同「台灣就是台灣」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

ICS上月召開主要理事會，有台灣、巴拉奎、希臘、新加坡、香港、奈及利亞、美國、波蘭等國共9名主要理事出席，最後在香港棄票，台灣、巴拉奎、奈及利亞、美國、波蘭等國支持下，以6票通過將Taiwan, China改為Taiwan。

關皚麗說，醫療無國界，台灣醫療在國際深獲肯定，明年初她將到瓜地馬拉、墨西哥等國家義診，發揮人道救援精神，也讓更多人認識台灣。（編輯：陳仁華）1110803