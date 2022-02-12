國際外科學院87年首名女理事長 高醫關皚麗創歷史

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科教授關皚麗（左）接任國際外科學院理事長，由ICS名譽院士、肝臟移植手術權威醫師陳肇隆（右）等頒發證書及刻有歷屆理事長名字的徽章。（高醫提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）擁有106個會員國、進行國際人道救援的「國際外科學院」，成立87年來首度出現女性理事長，由台灣首名女神經外科醫師、高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科教授關皚麗接任。

國際外科學院（International College of Surgeons，簡稱ICS）是1935年創設的非政府組織，目前總部在美國芝加哥，成立宗旨為「Hope and Help（希望和幫助）」，投入國際人道救援、卓越手術交流，擁有106個會員國，中華民國於1944年加入。

高醫今天發布新聞稿指出，歷史悠久的ICS一向為男醫師主導，高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科教授關皚麗醫療學術與技術備受肯定，悲天憫人的醫者情懷也感動成員、受各國敬重，自百餘個會員國中脫穎而出，成為87年來首個女性領導者；也是繼已故台大外科教授李俊仁之後，第2個接任理事長的台灣醫師。

根據高醫新聞稿資料，關皚麗出生於印尼，在政治不穩定的環境中成長，從小立志要當醫師；並透過父母親身教和言教，學習致力幫助他人。大學來台求學取得高雄醫學大學醫務管理碩士及醫學研究所博士學位，畢業後投入外科，並成為台灣第1個神經外科女醫師，開過的腦部及脊椎手術逾7000例。

秉持醫療無國界精神，關皚麗20多年前開始加入ICS，積極參與國內外偏鄉醫療服務，足跡遍及6大洲10餘國。她曾在印尼小島上一間荒廢已久的手術房，靠著微弱的手機照明，為一名手掌長腫瘤的小朋友進行手術。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐期間，她也主動尋求資源，幫助印尼醫護人員渡過難關、改善印尼小島深山居民的生活困境。並善用網路，號召ICS會員線上對話、舉行視訊行政會議與學術研討會，讓身處疫情困境中的夥伴們互相分享成果，在各自國家繼續做好「Hope and Help」。

她在疫情中實踐「Taiwan can Help」的成果，也獲得2020年第5屆國際醫療典範個人獎，及2021年外交之友貢獻獎。

關皚麗說，剛開始從事國際醫療，只是想藉由「Hope and Help」理念，帶著年輕一輩走向世界被遺忘的角落，善盡醫者救死扶傷的社會責任；接掌ICS後，則將帶領夥伴繼續為偏遠地區提供醫療服務，為卓越的手術和國際人道醫療共同努力。

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疫情影響，原訂今年1月1日就任的關皚麗，延至11日晚間在高雄舉行的「人道救援助暨高醫神經醫學中心感恩晚會」正式上任，由ICS名譽院士、肝臟移植手術權威醫師陳肇隆及國策研究院資深顧問吳榮泉代表ICS頒發證書及刻有歷屆理事長名字的徽章。

會中同時頒發獲得「2021年度ICS名譽院士」的骨科醫師杜元坤、高醫婦產部教授詹德富及前駐巴拉圭大使周麟3人證書及獎狀。高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文及國際會員國也紛紛透過預錄影片道賀及祝福。（編輯：謝雅竹）1110212