卡達世足賽證又改名矮化台灣 外交部譴責中國打壓

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）卡達世界盃足球賽「球迷證」註冊系統近日將原本的「台灣」選項改為「中華台北」，外交部表示，對於籌辦單位無法嚴拒不當政治勢力介入表達高度遺憾，對中國政府恃強凌弱，持續在國際矮化台灣，外交部給予強烈譴責。

日前有台灣網友爆料，填寫卡達世界盃足球賽「球迷證」（Hayya Card）註冊系統時，沒有台灣選項可選，經國際媒體大幅報導，籌辦單位原已恢復台灣選項，外交部曾表達感謝肯定。但近日球迷證國籍選項又被從「台灣」改成「中華台北」，中國外交部並據此讚賞卡達政府恪守「一個中國原則」。

外交部晚間發布新聞稿指出，卡達世界盃足球賽籌備單位無法嚴拒不當政治勢力的介入，在未能充分與台灣諮商的情形下，直接將世界盃足球賽「球迷證」註冊系統有關台灣人的國籍標示，從「台灣」（Taiwan）再改為「中華台北」（Chinese Taipei），外交部表示高度遺憾。

外交部表示，中國政府恃強凌弱，無視國際社會對此事的關注及各界給予台灣的支持，一再公然以其虛構的「一中原則」持續在國際間矮化台灣，製造台灣屬於中國的假象，以政治操弄染指講求公平正義的國際體育賽事，外交部給予強烈的譴責。

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外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府持續在國際間散播台灣是中國一部分的不實論述，只會招致台灣人民的唾棄與不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。

外交部表示，將續與中華足球協會密切協調，在同時兼顧球迷權益及尊嚴前提下，持續與世界盃足球賽主辦單位坦誠溝通，尋求其他正面積極的作法。（編輯：蘇龍麒）1110620