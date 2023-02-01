2023臺灣戲曲藝術節 12組團隊跨界解構「英雄」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北1日電）第6屆臺灣戲曲藝術節即將在春天登場，今年傳藝中心匯集12組戲曲及跨界團隊，以「英雄」為主軸，讓這些已經饒富成績的團隊有機會突破自我，對「英雄」主軸有更多的深挖。

策展人北藝大戲劇系副教授張啟豐接受媒體訪問時表示，一開始他先從傳統戲曲裡面的各路英雄發想，但傳統戲曲中的英雄主張忠孝節義，「這次希望讓傳統戲曲裡的英雄們有機會呼吸到當代空氣，團隊透過藝術高度提出各式各樣觀看英雄，檢視英雄的角度，重新為英雄做出當代新意。」

2023臺灣戲曲藝術節節目一字排開，有許多「首創」讓人眼睛一亮，包括首度推出大廳與小廳的雙旗艦製作，大表演廳的節目「鳳凰變」由秀琴歌劇團與阮劇團合作，資深劇場編導王友輝以女性視角，帶大家夢回300年前的鄭氏王朝。除了劇作精彩之外，秀琴歌劇團三巨頭張秀琴、莊金梅、米雪也將與歌仔戲名角張孟逸、古翊汎同臺演出。

小表演廳旗艦節目則由曾二度獲得傳藝金曲獎最佳年度演出獎得主的真快樂掌中劇團，帶來全新編創作品「壵」，重新書寫荊軻這個「英雄」。張啟豐表示，荊軻在陽間是個刺秦王的英雄，但在傳統戲曲劇本中，過世的荊軻到了陰間卻成為霸凌左伯桃的惡人，「英雄」定義再度被挑戰。

今年創舉還將舉辦首檔沉浸式跨場域製作「和合夢」，由明日和合製作所以明「男王后」和清「梨花夢」為靈感，講述陳子高和杜蘭仙的性別認同。張啟豐表示，對自己的身分認同的堅持，也是當代的英雄。這次將由演員帶著觀眾遊走戲曲中心不為人知的角落，創造有別於過往的戲曲觀演體驗。

除了傳統戲曲英雄之外，今年也將有國外英雄，由EX-亞洲劇團將推出太陽神之子迦爾納的故事，由戲曲演員與印度當代實力派演員跨域合作，跨越語言藩籬共演印度史詩鉅作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

傳藝中心主任陳悅宜表示，臺灣戲曲藝術節從2018年創立至今，進入第6屆，「雖然期間經歷了3年的疫情歲月，就如同每個故事中的英雄一樣，不懼艱難走過冒險旅途。」陳悅宜表示，希望透過藝術節讓表演團隊透過藝術與創意，展現屬於臺灣自己的戲曲高度。

2023臺灣戲曲藝術節將自4月6日至5月28日，12組戲曲及跨界團隊輪番上陣，地點在臺灣戲曲中心。（編輯：李亨山）1120201