傳藝中心推辦專案 提供傳藝青年免費展演場地

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）提供傳統表演藝術青年從業人員展演平台，國立傳統藝術中心推辦「傳統表演藝術青年展演平台場地優惠專案」，將免費提供台灣戲曲中心相關場地及設備，增加鍛鍊機會。

傳藝中心主任陳悅宜在今天發布的新聞稿中表示，傳統藝術人才的傳承培育是傳藝中心最重要的使命之一，傳藝中心近年推動「傳統藝術接班人」駐團演訓計畫、青年團員入團輔導計畫及「承功─新秀舞臺」等各項人才培育計畫，透過多層次政策，系統性地培育戲曲人才。

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今年則將進一步結合台灣戲曲中心表演場地資源，推動「傳統表演藝術青年展演平台場地優惠專案」，提供台灣戲曲中心小舞台及台灣音樂館視聽室共38個檔期，供40歲以下青年表演者申請無償使用辦理公開演出，希望藉由與觀眾近距離面對面的舞台實戰經驗，促進青年表演者精修技藝。

傳藝中心表示，「112年傳統表演藝術青年展演平台場地優惠專案」已開始受理申請，民國112年3月1日截止收件，歡迎投身傳統表演藝術領域的有志青年踴躍參與。（編輯：戴光育）1120203