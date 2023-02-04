蕭宗煌指故宮南、北院定位一致 呈現多元文化

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新任故宮博物院長蕭宗煌4日南下參加故宮南院人氣國寶展記者會時受訪表示，故宮南院之前定位在亞洲文化博物館，經前院長重新釐清後，現在與北院一樣只有地域分別，皆呈現多元文化觀，展示中國、亞洲文物，也是台灣與全世界對話、交流的窗口。中央社記者蔡智明攝 112年2月4日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）故宮博物院新任院長蕭宗煌今天南下參加故宮南院人氣國寶展記者會，他表示，故宮南院之前定位在亞洲文化博物館，現在與北院一樣，呈現多元文化觀也是台灣與全世界對話、交流窗口。

蕭宗煌就任後第一個公開行程就是返回故鄉嘉義，到故宮南院參與新春首展「羅漢與故宮最大青銅鼎」人氣國寶展記者會。

蕭宗煌接受媒體聯訪表示，故宮南院之前定位在亞洲文化博物館，前院長吳密察重新釐清後，現在則與北院一樣只有地域的分別，皆呈現多元文化觀，展示中國、亞洲文物，也是台灣與全世界對話、交流的窗口，所以北院院藏到南院展出已成常態。

蕭宗煌強調，南院興建是為了「文化平權」、弭平「文化差異」；他舉自己為例，小時候從嘉義搭火車到北院參觀要4、5小時，來回就要花一天的時間，有時還要住宿過夜，現在雖有高鐵，但對南部孩子，尤其偏鄉孩子花費很高，不是住台北的人可以體會的。

另外，在嘉義設置故宮南院是政府重要施政，除了希望有地利之便的南部民眾來觀展，也歡迎全世界的民眾，南院周邊正進行嘉義科學園區等開發，未來此處將是非常亮眼的文化基地。

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他表示，南院第二展館（國寶館）已發包動工，將與第一展館連結成環狀動線，完工後對南院展示內容強度有很大幫助；故宮南院院外活動稍稍比院內展覽受歡迎，希望民眾踴躍到院內看展，第一次可能看不懂，看二次、三次就懂了。

蕭宗煌是嘉義市北社尾人，嘉義高中畢業後才離開故鄉至台北市求學；他說，北社尾在清朝時期就存在的聚落，過去嘉義縣市未分治時他是嘉義縣人，接任院長後第一個公開行程就是返鄉參加展覽，又逢立春，非常榮幸且開心。（編輯：李亨山）1120204