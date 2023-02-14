推動國家語言 傳藝中心首辦全國歌仔戲比賽

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傳統藝術中心14日舉行記者會，宣布即將舉辦首屆「歌仔上青－2023全國歌仔戲比賽」，文化部長史哲（中排右7）、傳統藝術中心主任陳悅宜（中排左5）等人出席，在台前合影為活動揭開序幕。中央社記者鄭清元攝 112年2月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）用不一樣的方式推動國家語言，傳藝中心結合傳統戲曲推廣，即將舉辦首屆「歌仔上青－2023全國歌仔戲比賽」，藉由全國線上海選、分區複賽、總決賽等賽事讓民眾積極參與，總獎金高達新台幣350萬元。

傳統藝術中心主任陳悅宜今天在記者會上表示，行政院推動國家語言發展，希望鼓勵本土語言往下紮根，「歌仔戲是台灣土生土長的劇種，唱腔優美，口白經典，保有自己特色的之外，還能與時俱進。這次傳藝中心在文化部支持下，推動全國歌仔戲競賽，希望讓大家都能更明白台灣的藝術文化。」

陳悅宜表示，這次比賽邀請28名重量級歌仔戲明星以及學者專家組成黃金評審團，8名明星級歌仔戲演員錄製教學影片，傳藝中心也整理出16齣劇本，超過300首伴奏影音檔全部放在網路上供大家下載學習，希望推動歌仔戲之外，也希望未來大街小巷都有喜歡哼唱歌仔戲的民眾，讓歌仔戲代代流傳。

文化部長史哲今天也到記者會表示支持，他說歌仔戲是根植於台灣生命跟生活當中的表演藝術，歌仔戲發展至今從傳統到創新，歌仔戲已經不只忠孝節義。希望進一步可以向下紮根，透過比賽，讓大家現在都能演唱，進一步讓台灣傳統藝術歌仔戲成為生活主流。

評審召集人暨賽制顧問林茂賢表示，歌仔戲融合文學、音樂、舞蹈與許多民間藝術而成，最能代表常民文化，「希望大家都來參加比賽，唱一首也好，跟歌仔戲有了連結，就會成為歌仔戲基本觀眾。」

林茂賢表示，要報名參加的清唱也可以，素顏也可以，「除了冠軍之外，還有人氣獎、創意獎、評審獎等等，就是希望鼓勵更多人唱歌仔戲，也期待讓看歌仔戲能變成全民運動。」

戲曲顧問唐美雲歌仔戲團長唐美雲表示，這個活動希望鼓勵全國觀眾朋友認識歌仔戲，這就是台灣的文化，希望大家都能多參與。

活動代言人董事長樂團都用台語創作，他們表示用母語作創作是很自然的事情；另一位代言人王彩樺說她從小都是「吃飯配歌仔戲」，「我都幻想我是許秀年。」王彩樺說她半路出家，謝謝歌仔戲天王唐美雲願意收她為徒，教她唱歌仔戲，「我非常喜歡歌仔戲，但這次年紀超過『一點點』，不能參加，非常可惜。」

「歌仔上青－2023全國歌仔戲比賽」初賽報名自3月6日到4月30日，分別為青苗組、一般組以及專業組，只要準備60秒到90秒的自選曲調與唱詞，使用手機或錄影裝置拍攝成影片，上網填寫資料以及參賽影片就可完成報名。（編輯：李亨山）1120214

傳統藝術中心14日舉行記者會，宣布即將舉辦首屆「歌仔上青－2023全國歌仔戲比賽」，評審召集人暨賽制顧問林茂賢表示，歌仔戲融合文學、音樂、舞蹈與許多民間藝術而成，期待讓看歌仔戲能變成全民運動。中央社記者鄭清元攝 112年2月14日

傳統藝術中心宣布即將舉辦首屆「歌仔上青－2023全國歌仔戲比賽」，戲曲顧問唐美雲歌仔戲團長唐美雲14日出席記者會時表示，這個活動盼能鼓勵全國觀眾朋友認識歌仔戲，這就是台灣的文化，希望大家都能多參與。中央社記者鄭清元攝 112年2月14日

傳統藝術中心14日舉行記者會，宣布即將舉辦首屆「歌仔上青－2023全國歌仔戲比賽」，傳統藝術中心主任陳悅宜致詞時說，行政院推動國家語言發展，希望鼓勵本土語言往下紮根。中央社記者鄭清元攝 112年2月14日