蘭千山館文物風波 故宮：期待續存故宮

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（中央社記者王寶兒台北16日電）文化學者林谷芳、前文化部長洪孟啟等人於公共政策網路參與平台發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」行動，故宮今天回應將「部分參採」，並表示期待蘭千山館文物可以續存故宮。

蘭千山館文物為板橋林本源家族的林柏壽及其後人寄存於國立故宮博物院的300餘件書畫、器物藏品，「蘭」代表唐代書法家褚遂良的「黃絹本蘭亭」，「千」則代表書法家懷素的「小草千字文」。因寄存合約到期，故宮去年通知寄存人取回文物，並持續協商新合約，引發外界關注。

「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」行動提出訴求包含要求故宮繼續簽訂蘭千山館文物寄存合約、請文化部依文資法指定褚遂良「黃絹本蘭亭」及懷素「小草千字文」為國寶等。行動去年11月29日於平台提案，並於同年12月16日通過。

故宮今天於平台回應連署訴求，並表示「蘭千山館」文物目前仍在故宮寄藏，各界呼籲將蘭千山館文物續留寄存故宮為最大共識，後續故宮將秉持原始寄藏人林柏壽寄存的初衷，以最大誠意持續與家屬溝通，並尊重林府意願，期待蘭千山館文物可以續存故宮，成為台灣的共同資產。

故宮今天表示，故宮相當重視社會對於蘭千山館文物續存故宮的期待，已於今年2月13日舉辦學者專家諮詢會議，故宮近期正研議訂定「國立故宮博物院藏品徵集作業要點」及「國立故宮博物院寄存文物作業要點」，期望針對文物徵集制度及寄存方案做通盤檢討。

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關於連署行動要求文化部指定褚遂良「黃絹本蘭亭」及懷素「小草千字文」為國寶的訴求。按現行法規，需先由文物所有權人申請，地方主管機關依「文化資產保存法」、「文化資產保存法施行細則」及「古物分級指定及廢止審查辦法」等規定辦理、審查文物為一般古物，再由中央主管機關審查指定為重要古物或國寶。

文化部回應，文化部將故宮後續處理情形及文物所有人意願，經指定為一般古物後，配合辦理後續國寶（或重要古物）審查事宜。（編輯：龍柏安）1120216