藝術家洪根深提供祖厝鼎廬 作為藝術轉動社區新基地

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繼「湖東澳藝動基地」後，「洪根深鼎廬藝動基地」將成為澎湖縣湖西鄉第2個基地，未來配合計畫推動，期待創造更具在地社造特色的社區風貌。（澎湖文化局提供）中央社 112年2月19日

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（中央社澎湖縣19日電）藝術家洪根深提供澎湖鼎灣祖厝鼎廬，作為藝術轉動社區新基地，未來將成進駐藝術家與社區相互交流的橋梁，讓藝術進入社區，活絡及發展在地藝術創作，帶動澎湖文化及觀光發展。

文化部所屬台南生活美學館在鼎灣社區的藝術轉動社區新基地，今天在鼎廬由藝術家洪根深、文化局長洪棟霖、台南生活美學館長黃瓊瑩、湖西鄉長陳振中、鼎灣社區總幹事洪良利等人共同簽署「藝術轉動社區合作備忘錄」，繼「湖東澳藝動基地」後，「洪根深鼎廬藝動基地」將成為湖西鄉第2個基地，未來配合計畫推動，期待創造更具在地社造特色的社區風貌。

黃瓊瑩感謝藝術家洪根深提供祖厝作為藝術轉動社區據點，未來進駐藝術家與社區相互交流，為社區生活帶來轉動的力量，帶動澎湖文化及觀光發展。

洪棟霖表示，社區營造在澎湖已植基多年，其中藝術進入社區也是其中一環，湖西鼎廬順利訂合作備忘錄，作為「藝術轉動社區」基地，文化局將協助活絡及發展在地藝術創作，形塑完整藝術生態環境，創造更具在地社造特色的社區風貌。

澎湖鼎灣「藝術轉動社區新基地」，藝術家洪根深為鼎灣藝文發展盡一份心力，主動提供祖厝「恭儉樓」作為藝術轉動社區據點，未來結合洪根深美術館資源，由社區協助維護管理與在地嚮導，共同執行藝術轉動社區計畫，以期帶動鼎灣社區發展。（編輯：陳仁華）1120219