傳藝中心推出戲曲看家戲 重塑傳統經典風采

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）以各劇種看家戲為主，傳統藝術中心3月起在台灣戲曲中心推出7齣好戲。今年以「重塑經典」為核心，匯集布袋戲、京劇和歌仔戲等劇種，透過資深藝師口述或親授，淬煉當代經典之作。

傳藝中心主任陳悅宜今天在記者會上指出，「看家戲再現」是中心傳統藝術開枝散葉計畫中重要的子計畫，自2014年起開始扶植民間劇團重新整理看家好戲，將曾經膾炙人口，而今卻瀕臨失傳的經典劇目，透過資深藝師的傳承，當代藝人與編導的重新詮釋，賦予傳統經典新的生命。

根據傳藝中心的資料，3月由本事劇團帶來經典京劇「問樵鬧府、打棍出箱」，該劇是朱陸豪從恩師周正榮習得的拿手好戲，保留了早期京劇「唱作並重」的表演形式，且加上舞台投影效果，演出書生范仲禹因妻兒失蹤，而遇到一連串荒謬事件。

臺北木偶劇團的北管布袋戲「秦瓊倒銅旗」，以北管國寶藝師邱火榮父親所留之手抄本改編，在「鐧套」與「陣法」安排調度下，呈現布袋戲的武戲及北管聲腔之美。

6月到7月由歌仔戲接棒，明華園戲劇總團由孫翠鳳領銜演出「青蟬」，其改自該團風靡南台灣的胡撇戲「母性愛」，並重新設定時代與人物，聚焦在父親失蹤、母親棄家的青蟬，上演活在紛亂大時代裡的愛恨情仇。

薪傳歌仔戲劇團「陳世美．反奸」重新詮釋「戲曲界第一負心漢」，結合台灣第一苦旦廖瓊枝老師口述與已故歌仔戲藝師奇男（林義成）整編的劇本，由當家小生江亭瑩與苦旦張孟逸，共演陳世美與秦香蓮這段廣為人知的故事，直指從古至今婚姻裡的心酸與無奈。

一心戲劇團「孫臏鬥龐涓」是由資深藝師孫榮輝承繼其父孫貴的內台連本大戲，以「五百年前師渡徒，五百年後徒渡師」的宿命論為源起，打破善惡的界線，看雙小生孫詩詠、孫詩珮鬥智鬥勇，為演義故事注入當代新意。

李靜芳歌仔戲團邀請資深藝師洪明雪親授「六郎告御狀」戲文、唱段與精彩站頭，並由知名演員趙美齡擔任導演，演出「楊家將」中賺人熱淚的「悲」與「孝」。

石惠君戲曲劇坊「楊宗保與穆桂英」是以石惠君父親石文戶電視演出劇本為基礎，結合資深藝師陳剩口述與親身指導，演出不打不相識及楊家將大破天門陣的精采橋段。（編輯：李亨山）1120221