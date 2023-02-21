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百老匯音樂劇「芝加哥」電影版音樂會 台灣首演

2023/2/21 21:50
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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）拿到6項東尼獎的百老匯音樂劇「芝加哥」2003年改編成電影，1920年代璀璨爵士氛圍在大銀幕上光彩盡現，抱回奧斯卡6項大獎。相隔20年，電影交響音樂會將在台灣首演，重現熱鬧歌舞。

牛耳藝術發布新聞稿表示，電影版「芝加哥」由好萊塢巨星凱瑟琳‧麗塔-瓊斯、芮妮‧齊薇格及李察‧吉爾主演，由電影配樂鬼才大師丹尼・葉夫曼作曲。葉夫曼保留原音樂劇中約翰‧坎德多首經典歌曲，創作了全片配樂。

「芝加哥」內容以芝加哥的名流、醜聞和貪污腐敗為主題，盛大的音樂歌舞場景在現實和幻覺間切換，電影獲得包含最佳影片、最佳女配角獎、最佳剪輯、最佳美術指導、最佳服裝設計、最佳混音等6項奧斯卡獎。

2023年「芝加哥」電影版邀請好萊塢樂手及交響樂團現場演出All That Jazz、Cell Block Tango與Razzle Dazzle等約20首金曲，搭配音樂廳大螢幕全片播放，帶領觀眾親臨繁華的爵士年代。

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電影交響音樂會首演編曲及製作顧問約翰‧畢爾（John Beal）是好萊塢交響樂團首席指揮，曾為45部影視作品創作樂曲。擔任爵士鋼琴演奏的羅伯特‧泰斯（Robert Thies）獲普羅高菲夫國際鋼琴大賽金獎，曾為約翰・威廉斯等大師錄製電影配樂。鼓手克里斯汀‧尤曼（Christian Euman）受邀世界各大音樂節演出，足跡遍及全世界。

「芝加哥」電影交響音樂會將於4月3日及4日在台北國家音樂廳演出，由長榮交響樂團擔綱演出。（編輯：李亨山）1120221

#芝加哥
#丹尼・葉夫曼
#約翰‧畢爾
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