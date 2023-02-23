疫後振興藝文產業 文化部編列22.5億特別預算

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）行政院今日院會通過疫後特別預算案，文化部獲行政院同意編列擴大成年禮金7.5億及各項藝文振興方案15億，合計22.5億元，將以「精準振興」支持藝文產業疫後復甦。

文化部今天發佈新聞稿表示，文化部長史哲上任以後，發現文化部未能納入疫後振興預算之列，立即向行政院爭取，並獲行政院長陳建仁溫柔快速地回應後編列預算。

史哲表示，後續文化部將積極爭取及規劃，期盼獲得朝野支持，加速協助藝文產業疫後發展。

文化部在今年年度預算正式編列2億元，預計發放給18歲青年，每人1200元文化禮金。史哲上任後，特別請命爭取再加發19-21歲每人1200元禮金。

在擴大發放文化成年禮金規劃發布後，許多2001年9-12月出生學子表達期待納入發放範圍的心聲，文化部也積極回應表示，將精算整體預算規模並盡力爭取，有關年齡範圍、領取方式等執行細節待特別預算三讀通過後正式公告。

除擴大成年禮金，文化部也爭取15億元預算，將用於辦理產業振興，規劃包含18至21歲符合成年禮者至獨立書店購書將加發購書禮金，並鼓勵縣市轄內書店串連辦理書展、書市、主題活動等，提振實體書店營運。

文化部將支持故事內容開發，強化內容產業升級；規劃博物館及地方文化館相關遊程、辦理文化觀光串連、社區見學體驗行動計畫等，帶動地方文化觀光、小型藝文消費產業復甦。

為彌補疫情下民眾難以參與藝文活動的缺憾及兼顧文化平權，文化部將媒合表演藝術及傳統戲曲等進行偏鄉巡演；並藉由結合民間大型宮廟活動，辦理戲曲大匯演，創造傳統藝術劇團、表演團隊等演出機會，同時拓展藝文欣賞人口。

文化部也將與教育部合作，辦理「藝拍即合校園藝術課程及校外文化教學一日文化體驗」，媒合及開發藝文團隊及藝術家校內教學；支持學校帶領學生參訪文化設施、表演劇場、文化資產、地方文化館及參加工藝體驗活動等，提高文化近用機會，也提升藝文產業消費。

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文化部也將邀請或甄選藝術家及團隊，於文化部5大文創園區或其他文化場域進行策展；透過縣市政府轄下美術館及其藝文展覽空間，媒合高中、國中、國小等，辦理各項美術、視覺藝術創作等藝文活動，擴大藝術欣賞機會，並鼓勵大眾重新走入文化生活。

文化部強調，文化部將持續傾聽各界回應及建議，期盼特別預算能獲得不分黨派委員及各界支持，並以最精準、有效率的方式，支持藝文產業疫後復甦及發展。（編輯：龍柏安）1220223