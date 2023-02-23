「清明時節」4度巡演 游安順、張玉嬿演夫妻

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）吳念真擔任編導的「清明時節」將4度巡演，新一代男、女主角由游安順與張玉嬿擔綱，與老班底柯一正跟張靜之同台飆戲，整齣戲有辛酸有溫暖，希望在疫情後讓觀眾思索與釋懷。

吳念真今天在記者會上表示，選擇「清明時節」演出作為綠光30週年紀念，是因為它講的不只是一段婚姻或一個家庭，而是一個社會、一個國家，「這齣戲聚焦的不是男歡女愛，也沒有要批判外遇的道德性，而是想真實陳述在外遇這個情境中，每個當事人的想法與選擇。」

2023昇華版除了全新卡司之外，舞台佈景已經在火災中燒盡，這次將是全新製作，劇本也會因為男女主角不同而稍有修改。今年記者會現場游安順與張玉嬿帶來一小段的感情戲讀劇，前兩天才拿到劇本，兩人情感面已經迅速到位，也令人期待現場的化學反應。

張玉嬿表示，她在念北藝大戲劇系時，吳念真就是編劇課程的講師，「我一直很想挑戰經典文學系列，希望接觸不一樣層次的戲劇演出，這次有機會參與吳念真的作品，我特別心動，這是種緣分，也是可貴的經驗。」

張玉嬿說，這個被外遇的元配處在傳統框架下，但仍保有個人意識，雖然知道丈夫外遇後痛苦崩潰，但仍奮力捍衛家庭，最後讓自己可以自處釋懷，心境與情緒的推展相當複雜有層次，很值得挑戰。

張玉嬿說，「清明時節」最大的挑戰就是台語音韻之美，「吳導的台詞道地精準，不能有贅詞，要如何把握台詞的節奏，將台語更流暢、確實的表達出來，我還要學習。」

飾演輝昌的游安順說，吳導跟柯導是看著他長大的，「我一直將他們視為偶像，這次能夠一起演出，與2位大師重逢，我深感榮幸。」游安順說，舞台劇對他來說是很大的挑戰，不過他也說，「吳導一開始找我演的時候，我還想說他是不是認錯人了，兩位女主角都這麼美，輝昌到底憑什麼？」

柯一正說，他是一個很快樂的人，但是劇中這個小三父親的角色「太壓抑了」，「但我很佩服吳導對這個角色的安排，很少有人站在第三者的視角，去看她所承受的壓力。一直到演了這個父親，我才有所感。這個角色陪伴我13年，已經成為我的一部份。」

飾演第三者的張靜之則表示，「這個角色讓我從痛裡找到自由，即使是第4次演出，還會忍不住落淚。」張靜之說，第一次和玉嬿姊跟順哥合作，組合完全不同，很期待會有不同的感受。

「清明時節」2023昇華版將於6月23日至25日在高雄衛武營國家歌劇院首登場，6月30日至7月2日在台中國家歌劇院大劇院，9月1日至9月10日在台北國家戲劇院演出。（編輯：李亨山）1120223

綠光劇團23日舉行「清明時節」2023昇華版讀劇記者會，導演吳念真（圖）說明故事的情節與架構，以及對演員們的期待。中央社記者謝佳璋攝 112年2月23日

綠光劇團「清明時節」經典再現，2023昇華版集結全新卡司陣容，23日在台北舉辦讀劇記者會，演員游安順（右）、張玉嬿（左）現場帶來精彩感情戲讀劇。中央社記者謝佳璋攝 112年2月23日