日本國際漫畫獎頒獎 台灣漫畫家領獎感到幸運

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第16屆日本國際漫畫獎頒獎典禮2日在東京舉辦，以作品「貓與海的彼端」得優秀獎的台灣漫畫家星期一回收日（中）從日本外務副大臣武井俊輔（左1）接獲獎狀。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月2日

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本外務省舉辦的第16屆國際漫畫獎頒獎典禮今晚在東京舉行，以作品「貓與海的彼端」奪得優秀獎（銀獎）的台灣漫畫家星期一回收日（簡稱星期一）表示能親自到場領獎感到很幸運。

本屆國際漫畫獎活動得獎名單去年12月公布，今晚在日本外務省飯倉公館舉辦頒獎典禮。活動執行委員會委員長、外務大臣林芳正不克出席，由外務副大臣武井俊輔代為出席頒發給獲最優秀獎（金獎）得主1人及優秀獎得主3人獎狀；評審委員長里中滿智子頒發獎盃。4名得獎人受日本國際交流基金（外務省管轄的獨立行政法人）之邀訪日。

武井致詞時首先向得獎者表達祝賀，並說為了實現每個人都能安心創作漫畫、享受漫畫的世界，會持續努力。里中致詞時表示，作品內涵都是描寫面對死亡或過往，凝視未來與生命，給人帶來深思與回顧人生的機會，很感謝這些漫畫家。

台灣的漫畫家連續3年（2020-2022）在日本國際漫畫獎有所斬獲，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，第14、15屆獲獎者未能親赴東京領獎，這次星期一（簡稱）是疫情趨緩後首位到日本領獎的台灣漫畫家，文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳受邀現場觀禮，並代表文化部長史哲向星期一獻花致意。

星期一與編劇陳巧蓉合作的作品「貓與海的彼端」，描寫兩個性格完全不同的小女生之間的友誼及情愫，成為在本屆77個國家503件報名作品中脫穎而出的作品之一。本屆參賽作品件數歷年來最多，台灣漫畫家賴凱的作品「正義」及葉羽桐的作品「貓劍客」獲得入賞獎（銅獎）。

星期一上台致詞時說：「這本漫畫的原點是從陳巧蓉小姐的某個FB的貼文開始的，這貼文被編輯看到，然後再由我改編成漫畫。從一開始短篇漫畫的企畫到變成一本漫畫的量，到後來有輕小說的版本，甚至到了今天的日本國際漫畫賞，是我們剛開始沒辦法預料到的事。」

她代替未能出席這場頒獎典禮的陳巧蓉發表感言說：「我的人生無數次被說故事這件事所拯救，希望這本關於我最開始如何說故事的故事能夠帶給讀者心中長長久久的一點小小的力量。」

頒獎典禮後，星期一對中央社表示，「貓與海的彼端」這本漫畫的開始都是很多因緣的巧合，很高興陳巧蓉願意將這個非常重要的故事交付給她，信任她，讓她完全自由發揮。看到這個故事，她內心很感動，那是她所沒有的生命經驗，也就是喪失一個摯友的經驗，但是她想，許多人或多或少都有那樣的經驗，心想可以帶給大家這樣的故事。

她還說，有讀者對她說曾有那樣的經驗，在看到這本漫畫後，心裡獲得非常多的安慰，這讓她感到非常榮幸。

本屆其他得獎人的作品很多是描寫人與人的關係、生命的思考，她表示自己很期待閱讀其他得獎人的作品。此外，這次主辦單位有根據她所提出的需求，安排她參觀出版社，是將來「貓與海的彼端」日文版的出版業者。

最後，她表示，很感謝王淑芳到頒獎典禮贈她漂亮花束。

駐日台灣文化中心表示，文化部重視漫畫人才的培育及國際交流，透過漫畫輔導金協助作者孵育作品，舉辦金漫獎及系列交流活動，增加國內漫畫家及出版社與國際合作的機會，選送漫畫家至法國安古蘭、布洛瓦、西班牙談論藝術村、日本北九州駐村，希望透過與異文化的交流，擴展創作者的視野及提升作品的能見度。

該中心預定本月9日起在東京推出台日漫畫家簽名板日本巡迴展。近年已辦理「台灣漫畫夜市展」、「謝謝日本彩稿展」暨「漫畫有聲音展」及與北九州市漫畫博物館合辦「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」展等主題展。（編輯：楊昭彥）1120303