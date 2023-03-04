蒙藏文化館千年藏品「咕嚕秋旺普巴杵」修復完成
（中央社記者趙靜瑜台北4日電）蒙藏文化館典藏章嘉大師遺物「咕嚕秋旺普巴杵」，在故宮博物院專業團隊協助下修復完成，今天適逢章嘉大師在台圓寂紀念日，「咕嚕秋旺普巴杵」選在今天首次做修復後正式公開展示。
文化部主任秘書陳登欽今天在公開展示現場表示，文化部蒙藏文化中心選擇於大師圓寂紀念日公開修復完成的普巴杵，除了表達對這次文物修復的重視，展現文物歷史深度，期盼藉此公開讓大眾對藏傳文化有更多理解。
陳登欽也感謝故宮協助修復，文化部會投入更多藏族文化研究，用謹慎態度面對和重視文化資產。
蒙藏文化中心今天在蒙藏文化館舉辦「咕嚕秋旺普巴杵」修復完成祈福記者會，典禮在虔誠誦經聲中進行，並將普巴杵供奉在章嘉大師佛龕處，陳登欽、故宮主任秘書周曉雯敬獻五供，與達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、佛光大學助理教授蘇南望傑等貴賓，共揭這件千年伏藏文物的神秘面紗。
周曉雯表示，故宮很榮幸參與這次普巴杵的修復，這件文物屬於複合材質，修復過程繁複，在故宮修復師與專家團隊努力下修復完成。希望藉由此次修復，讓大家更加了解文物的意義與價值。
蒙藏文化中心表示，蒙藏文化館於2021年重新裝修期間，在3樓章嘉大師紀念堂整理大師佛龕時驚奇發現這件普巴杵，該普巴杵是七世章嘉大師於1949年攜帶來台，加上杵身包覆的布籤用藏文紀錄該杵的出處與輾轉歷程，更添這件法器的特殊性與歷史意義。
根據宗教文史專家佛光大學助理教授蘇南望傑研究，「咕嚕秋旺普巴杵」經修復後，杵身及其標籤上的藏文清晰可見，杵上短短65個藏文透露這件器物的特殊傳承。
蒙藏文化中心指出，藏傳佛教法器普巴杵被視為是本尊佛的化現，經常供奉在壇城或佛龕、佛桌上，是可利眾生的聖物，因此高僧大德經常會互贈法器作為傳承的延續。
這件伏藏「咕嚕秋旺普巴杵」經修復後，除了藏文文字記錄，清晰可見杵身下方三角錐各面皆有蛇紋，蛇紋下方特別刻有藏文「嗡、阿、吽」三個字母，代表諸佛的「身、口、意」，字母下方還有藏文文字，似為咒語，但因字體特殊，仍有待後續研究考證。
「咕嚕秋旺普巴杵」即日起將於蒙藏文化館3樓章嘉大師紀念堂公開展示。現正展出的「智慧之神－相遇在燃燈節」特展反應熱烈，展期將延長至6月4日佛誕日，民眾也可以線上看展，環景VR線上展覽網址：https://lightingfestival.moc.gov.tw。（編輯：李亨山）1120304
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