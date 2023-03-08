利卡夢梅之宴 日小提琴天后諏訪內晶子亞洲戶外首演

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邁入第25年的台東利卡夢梅之宴音樂祭18日登場，2023年邀日本小提琴天后諏訪內晶子到利嘉部落演出。（諏訪內晶子提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月8日

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）邁入第25年的台東利卡夢梅之宴音樂祭18日登場，持續往年邀名家演出傳統，今年邀日本小提琴天后諏訪內晶子；音樂祭發起人張中元表示，這是諏訪內晶子亞洲戶外首演。

台東利嘉國小校園內有一片梅園，25年前校長張中元在老梅樹、綠茵、流水、蟲鳴、鳥叫的優雅宜人環境中，開啟了一個每年梅花綻放季節，邀約賞梅、畫梅，同時欣賞美妙音樂的「利卡夢梅之宴」聚會，成為東部的音樂饗宴。

今年預定3月18日周六下午2時登場，邀請日本小提琴天后諏訪內晶子，與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基「深情邂逅」。

張中元今天接受中央社記者訪問表示，自2020年開始邀約諏訪內晶子到利嘉部落演出，雖然應允，但因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及其他因素影響，因而延期、取消，今年終於成行，美夢成真。

張中元說，諏訪內晶子18歲就得到柴可夫斯基國際小提琴大賽第一名，是這項比賽有史以來最年輕冠軍得主，以專業音樂家之姿，享譽國際盛名，常於歐洲、北美、亞洲各主要城市的演奏會與獨奏會上演出，此次來台僅在台北國家音樂廳和利嘉國小演出。

拉什科夫斯基5歲開始學習鋼琴，1年後開始作曲，8歲時與伊爾庫茨克室內樂團同台首演，曾獲得多項比賽冠軍，包括2012年濱松國際鋼琴大賽、2012年義大利馬爾薩拉國際鋼琴大賽、2005年西班牙哈恩鋼琴大賽、2005年香港國際鋼琴大賽。

利嘉國小校長林庭瑤表示，音樂會當天，首先由在地利嘉部落卑南族耆老的古調祈福，之後則是卑南族金曲歌后紀曉君的演唱，為整個音樂祭拉開序幕。

林庭瑤說，利卡夢梅之宴音樂祭已經成為與台東人每年固定的約會，希望透過樂音的傳揚，凝聚台東鄉親對美與藝文的共通喜好，讓這塊土地充滿和樂與生氣，「最美的是利嘉，最好聽的是梅園音樂，車位有限，儘早入場」。（編輯：陳仁華）1120308

台東利嘉國小2023利卡夢梅之宴音樂祭，3月18日下午2時登場，特邀日本小提琴天后諏訪內晶子（右）與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy）（左）深情邂逅。（利嘉國小提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月8日