失眠是一種漸進式 華人史上首本AI圖像共創詩輯

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國立台南大學數位學習科技系教授林豪鏘創作出版「失眠是一種漸進式：衝突與妥協－鏘鏘AI圖像共創計畫」，是華人史上第一本真人與AI圖像共創的圖文詩輯。（台南大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月8日

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（中央社記者張榮祥台南8日電）國立台南大學今天表示，南大數位學習科技系教授林豪鏘創作出版「失眠是一種漸進式—衝突與妥協：鏘鏘AI圖像共創計畫」，這是華人史上第一本真人與AI圖像共創的圖文詩輯。

台南大學今天發布新聞稿指出，林豪鏘經過1年多創作與嘗試，出版華人史上第一本真人與AI圖像共創的圖文詩輯「失眠是一種漸進式—衝突與妥協：鏘鏘AI圖像共創計畫」，在平面打開立體的想像，引領讀者從AI圖像看到不同的啟發。

林豪鏘從AI繪畫熱潮一開始就加入實驗，先後試過Disco Diffusion, Midjourney,Stable Diffusion,DALL E,Mega.Space.它們各有不同特性與優缺點，但其中最大共同點，就是都以驚人的速度在進化。因此，「當林教授遇到AI」，以共創的精神，經過500多個日子的創作完成此書。

林豪鏘認為每個人對藝術有不同定義，藝術是一個不斷變動的概念，在不同時空環境發現藝術不同性質，其中一個主要原因是藝術似乎必然和「創新」連結在一起，AI超乎預期的能力，甚至逼近人類引以為豪的藝文與創作表現，但人類不該屈服於AI，而是正向思維地與AI進行共創。

林豪鏘創作此書的所有作品，都是運用作者詩句為輸入元素，讓AI依此生成畫作，這是作者和AI的對話成果，藉由AI圖像將這些曾經存在的文字距離翻轉回來，拉慢步調觸動人性。「紙張在A點與B點間，創造出無限的A點與B點，更能調整參數，量化輸出，形成新的世界」。（編輯：孫承武）1120308