蘇富比推影片致敬女性 台灣珠寶藝術家趙心綺入列

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（中央社記者王寶兒台北8日電）今天是婦女節，今年進駐亞洲50週年的蘇富比發布系列影片，致敬女性在各領域的成就與貢獻，台灣珠寶藝術家趙心綺入列，與蘇富比亞洲區主席林宛嫺暢談女性藝術家如何打破性別藩籬。

趙心綺（Cindy Chao）為珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel 創始人，她在 2021年成為首名獲法國政府頒發藝術與文學騎士勳章的華人珠寶藝術家。CINDY CHAO The Art Jewel作品也曾獲邀參加巴黎古董雙年展、歐洲藝術與古董博覽會等。

在蘇富比發布影片中，趙心綺表示，在她的行業中，過去幾百年都由西方男性設計師主宰，因此年輕亞洲女性在這個行業可謂舉步維艱。記得當初她拖著一大箱行李去歐洲，箱子裡裝滿了她的蠟雕作品，得到的是歐洲工匠懷疑的眼光和拒絕。

趙心綺的外祖父是建築師，父親是雕塑家。趙心綺在影片中表示，他們造就了今日的她，「建築師的頭腦，雕塑家的巧手，幫我把各種意念和情感注入蠟雕。我苦心經營，把工匠們的懷疑化成信任，現在他們已經是我最好的工作夥伴。」

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「女性經常需要在不同的身分角色中取得平衡，但在創作時必須心無旁鶩、全力以赴，當下可能非常辛苦，但藝術作品會證明存在的永恆，一切都是值得的。」趙心綺說。

林宛嫺（Wendy Lin）則在影片中表示，近年越來越多人更能認同女性在各個領域的成就與領先地位，無論東西方皆有許多新興女性藝術家崛起，可見當代已經進入女性藝術的新境界，女性創作者也擁有無窮的發展空間與機會。每一名女性都像是蝴蝶一般，從蛹中蛻變而出，向未來美麗展翅。（編輯：龍柏安）1120308