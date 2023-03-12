董啟章談散文藝術 無心但重視說什麼、怎麼說

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）甫獲第35屆「師大梁實秋文學大師獎」的香港作家董啟章今天表示，寫文章沒有秘訣，既要有心，也要無心，無心而為的散文，有時反而更能拓展藝術的疆界。

董啟章今天參加第35屆「師大梁實秋文學大師獎」頒獎典禮，獲頒「散文大師獎」，並以「有心與無心：散文之兩態」為題發表專題演講。

董啟章全程以廣東話發表演說，不過在演說之前他先以普通話說明，說他原先是要以「普通話」演講，但主辦單位再三暗示他可以用廣東話，只要事先準備好講稿即可，讓他覺得不便拒絕，最後決定從善如流。

董啟章表示，在香港一直有一種爭議，認為香港人用廣東話教學、上課，所以寫不好中文，但他自己從小就習慣閱讀中文，以中文寫作也沒有太大障礙，說明平日說廣東話的人，還是可以寫流暢的中文。

董啟章表示，用廣東話思考及寫作，用詞表達方法更多，而且有一種距離感，寫作時讓他有兩個不同的考慮及選擇，反而讓他有更多語言資源可使用。

董啟章在演說中提到，他一直以小說家自居，從來沒有創作散文的自覺意識，因此這次獲獎有點出乎意料之外，因為他一直以「無心」的態度寫散文，但無心插柳似乎無法解釋獲獎的理由，後來細想，「無心」並不一定是壞事，對廣義的散文來說，「無心」甚至是一種常態。

董啟章表示，「有心的散文」傾向「怎麼說」，但不能忽略「說什麼」；「無心的散文」重視「說什麼」，但也不能不考慮「怎麼說」。

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董啟章表示，他自問不是一個博學的人，只是興趣雜亂，又喜歡不懂裝懂，稍微涉獵某些題材便大膽侃侃而談，有時也會遭到專家、讀者質疑。文章單篇看可能並不十分可觀，但只要有足夠數量，便會構成某種感染力，一切收放、聚散、疏密和顯隱，都關乎節制。

董啟章1967年生於香港，香港大學比較文學系碩士，1994年即以「安卓珍尼」獲聯合文學小說新人獎中篇小說首獎，曾多次榮獲紅樓夢文學獎評審團獎，以「愛妻」獲台北書展大獎。（編輯：張雅淨）1120312