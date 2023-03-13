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首頁 / 文化

陳澄波妻子藏畫萬幅避過動亂年代 故事搬上舞台

2023/3/13 09:43
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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）飛人集社劇團作品「藏畫」5月首演，劇情著墨228受難前輩畫家陳澄波妻子張捷，她藏畫保留1萬8000多件畫作、素描及文件等，讓陳澄波的藝術成就得以避過動亂年代重見天日。

「藏畫」編劇施如芳在台北表演藝術中心發布的新聞稿表示，她最早是受陳澄波基金會董事長陳立栢（陳澄波長孫）邀約，請她為祖母張捷創作一個劇本，「今天我們能看到這麼多陳澄波的原作，奠定他在台灣美術史上的大師地位，張捷功不可沒。」

1947年陳澄波受228事件牽連而罹難，張捷強忍悲痛請人拍攝遺照，並保留陳澄波受難時穿的衣服，為丈夫的冤死留下證據。丈夫逝世後，張捷得面對情治單位監視、親友疏離等生活上的種種磨難，即使困苦，仍憑藉著堅忍意志，含辛茹苦的教養子女成長。

施如芳表示，陳澄波在228事件受難身故後，張捷做了一個重要的決定，為避免丈夫的藝術成為政治災難下的犧牲品，她把拆下畫作的畫框公開燒燬，將原畫連同素描甚至書信、文件藏在家中各個角落，直到晚年才對家人公開。

施如芳表示，她要觀眾看到「藏在畫後的女人」，但要真正了解張捷行為的動機和可貴，必須了解陳家的生活樣貌和當時一代人的文化養成，因此她在劇中加入了女兒陳碧女和同時代嘉義攝影師方慶綿的角色，共同鋪陳出當時的環境氛圍。

導演石佩玉表示，這個故事很悲慟，處理時更要冷靜，透過偶作這樣的介質，可以呈現地更細緻內歛，讓戲的格局走得更寬更遠。石佩玉說，偶戲需要光影，正適合表現虛實相間的故事，一些想像的畫面或是沒有發生的情節，都可以很自然地呈現在舞台上。

飛人集社劇團「藏畫」將於5月19日到21日舉行，地點在台北表演藝術中心球劇場。（編輯：郭諭儒）1120313

#陳澄波
#張捷
#施如芳
陳澄波
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