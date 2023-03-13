這不是魔法 文化+揭開特效製程神秘面紗

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（中央社記者王心妤台北13日電）從電影「返校」鬼差、「月老」紅線到「關於我和鬼變成家人的那件事」追車戲，特效能打開更多創作想像。第129期文化+「OMG！這不是魔法，是特效」將採訪職人們，揭開特效製程的神秘面紗。

觀眾走進電影院感受視覺與聽覺衝擊，憑空造物不夠驚喜，影像特效師穿越虛實之間，把天馬行空世界拉到眼前，給出一波一波的精彩畫面。文化+「OMG！這不是魔法，是特效」專訪導演程偉豪、罡風創意創辦人嚴振欽和再現影像特效總監郭憲聰，看見特效工作忙什麼。

導演程偉豪從「紅衣小女孩」打開觀眾對「魔神仔」恐怖片的想像、「目擊者」的追兇故事、「緝魂」的東方科幻風，到近日熱門國片「關於我和鬼變成家人的那件事」讓許光漢和林柏宏展開一段人鬼情。程偉豪說，是因為「喜新厭舊」才能不斷追求新嘗試，也才會有新鮮感持續堅持創作。

罡風創意創辦人嚴振欽跨足電視與戲劇視覺效果設計，從「一把青」的國民政府來台時期、「斯卡羅」重現150多年前的台灣，或是在電影「月老」中的陰間大戰和紅線。嚴振欽說，每次都想挑戰在台灣有限框架下，「用極小的預算，發揮最大的成效」，讓觀眾知道台灣特效人才其實不輸國際。

再現影像特效總監郭憲聰斬獲海內外視覺設計獎項，包括「返校」鬼差、「緝魂」未來感城市、「消失的情人節」時間暫停，都讓觀眾有不同的視覺衝擊。郭憲聰認為，只做商業型特效已經不夠，發揮創意並找到台灣特色，才會被國際看見。（編輯：張雅淨）1120313

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【第129期】OMG！這不是魔法，是特效https://www.cna.com.tw/culture/topic/129

程偉豪篇：https://www.cna.com.tw/culture/article/20230312w003

嚴振欽篇：https://www.cna.com.tw/culture/article/20230312w004

郭憲聰篇：https://www.cna.com.tw/culture/article/20230313w001