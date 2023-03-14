追憶童年時光 菲律賓藝術家聯展將登場

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（中央社記者王寶兒台北14日電）捨去臉孔，菲律賓藝術家皮納斯（Blic Pinas）畫作慣以手掌取代角色面部，傳達角色言外之意，將與菲律賓藝術家庫沃斯（Rene B. Cuvos）合作，於中正紀念堂舉行「RE峇BLIC-菲律賓當代藝術家聯展」，回味童年。

「RE峇BLIC-菲律賓當代藝術家聯展」由FNG-ART策展。國立中正紀念堂管理處今天發布新聞稿表示，RE峇BLIC是英文Republic的結合字，峇是契合的意思，將藉由2名藝術家聯手創造出充滿幻想的人文國度。

皮納斯在1985年出生於菲律賓，現為專職藝術家兼壁畫藝術家，同時也是街頭藝術團體Cavity Collective and Pilipinas Street Plan的成員之一。

在皮納斯的作品中，人類手部一直是畫面的核心元素，取代主要角色中的臉孔，藉由手部動作結合手語，延伸表情以外傳遞感情的方式，凸顯皮納斯作品的趣味性和辨識度。

此次聯展主題為Child's play，藝術家們將從童年回憶中，挑選出和最具情感連結的事件，不論是遊戲場景、流行角色或是愛不釋手的玩具，結合他們成長過程所累積的技術經驗，都將透過藝術家巧手展現出不同面貌。

例如經典日本動漫「哆啦A夢」的大雄與哆啦A夢、動漫「原子小金剛」的小金剛等都成為皮納斯畫作元素之一，當這些經典角色面部改以手部取代，也呈現不一樣的視覺衝擊。

庫沃斯則是一名出生於1980年的菲律賓亞裔現當代藝術家。庫沃斯大部分作畫的靈感來自於小時候的生活點滴，例如卡通、兒童讀本、和爸爸媽媽相處的過程等。此次聯展中，他也將透過作品展現孩子般無邊無際的想像空間。

「RE峇BLIC-菲律賓當代藝術家聯展」將於18日至29日在文化部所屬國立中正紀念堂管理處1展廳展出。（編輯：陳政偉）1120314