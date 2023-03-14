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雲門舞作「十三聲」電影版 影視聽中心播映

2023/3/14 18:52（3/14 19:10 更新）
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雲門舞集「十三聲」電影版2021年由影像導演程紀皓執導，嘗試突破傳統的定點架機，讓攝影機走進舞者之間，根據段落、舞者步伐移動鏡頭與攝影師走位，更能看到劇場看不見的角度，18日及25日將在國家電影及視聽文化中心放映。（雲門舞集提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月14日
雲門舞集「十三聲」電影版2021年由影像導演程紀皓執導，嘗試突破傳統的定點架機，讓攝影機走進舞者之間，根據段落、舞者步伐移動鏡頭與攝影師走位，更能看到劇場看不見的角度，18日及25日將在國家電影及視聽文化中心放映。（雲門舞集提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月14日
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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）今年是雲門舞集50週年，受到國家電影及視聽文化中心之邀合作推出「動靜光影－雲門的電影對話」跨域影展，讓觀眾於大銀幕重溫精彩舞作。本週末將播映雲門舞集藝術總監鄭宗龍舞作「十三聲」電影版。

雲門舞集今天發布新聞稿表示，鄭宗龍的「十三聲」2016年在國家戲劇院首演，鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入舞作，可謂雲門最具「台味」的作品之一。

雲門舞集「十三聲」電影版2021年由影像導演程紀皓執導，嘗試突破傳統的定點架機，讓攝影機走進舞者之間，根據段落、舞者步伐移動鏡頭與攝影師的走位，更能看到劇場看不見的角度。

影視聽中心表示，新版「十三聲」世界首映12日在影視聽中心大影格影廳舉行，當螢光色舞衣映入眼簾，舞者肢體的細節和狂野的動作力道透過高規格的設備呈現出來，震撼人心。影視聽中心表示，林強所創作的音樂在耳邊環繞，也讓觀眾為「十三聲」的生命力感動。

「動靜光影－雲門的電影對話」跨域影展由策展人及詩人鴻鴻策劃，以5部雲門經典舞作影像為主軸，特別選映5部亞洲電影，回應雲門多元的創作軌跡。除「十三聲」外，也播映雲門舞集創辦人林懷民的「流浪者之歌」、「水月」、「關於島嶼」與鄭宗龍的「定光」等經典舞作。

策劃的對應電影，包括印度導演薩雅吉雷（Satyajit Ray）的「大樹之歌」、韓國導演李滄東的「生命之詩」、日本導演足立正生的「斷食藝人」、日本導演高嶺剛的「運玉義留」，以及導演蔡明亮的「你的臉」。

雲門舞集「十三聲」電影版將於3月18日及25日連續2個週末在國家電影及視聽文化中心大影格影廳播映。（編輯：張雅淨）1120314

#鄭宗龍
#雲門舞集
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