台銀彰化日式宿舍修復開工 將成重要文化景點

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）台銀彰化日式宿舍修復再利用工程今天開工，彰化副縣長林田富表示，修復完工後不僅大幅改善周遭環境，也將成為重要文化景點，預定明年6月完工。

台灣銀行股份有限公司辦理「台銀彰化日式宿舍修復再利用工程開工典禮」，林田富、台銀總行不動產管理部經理林炳鴻及台銀彰化分行經理陳絮美等人一同祈求工程順利。

林田富致詞表示，台銀彰化分行1934年開始營運，台銀彰化日式宿舍群也在同一時期興建完成，按照台灣總督官舍建築的標準所建，具有特色，修復完工後，將大幅改善周遭環境，並成為彰化重要的文化觀光景點。

林田富指出，修復工程由台銀編列預算新台幣4948萬元，工期450日曆天，預定明年6月6日完工，感謝台銀從修復再利用計畫、工程規劃設計到工程開工，都自行採購發包，不僅減輕縣府財政壓力，也共同見證過去先民歷史。

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林炳鴻則說，修復工程在招標過程中，人工及物價都上漲，希望未來完工後，能和在地文化團體合作活化建物。

彰化縣文化局發布新聞指出，台銀彰化日式宿舍主要坐落在彰化市南部地區，原供銀行董事長或總經理居住，戰後則給銀行職員使用，後來台銀職員逐漸遷出，其他宿舍建築被拆除，保留其中2間保存較佳的宿舍，在2012年被縣府列為歷史建築。（編輯：郭諭儒）1120315