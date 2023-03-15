更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
Google、GPT-4對尬 專家：AI發展超乎預期 將取代中低階工作者
首頁 / 文化

台銀彰化日式宿舍修復開工 將成重要文化景點

2023/3/15 15:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）台銀彰化日式宿舍修復再利用工程今天開工，彰化副縣長林田富表示，修復完工後不僅大幅改善周遭環境，也將成為重要文化景點，預定明年6月完工。

台灣銀行股份有限公司辦理「台銀彰化日式宿舍修復再利用工程開工典禮」，林田富、台銀總行不動產管理部經理林炳鴻及台銀彰化分行經理陳絮美等人一同祈求工程順利。

林田富致詞表示，台銀彰化分行1934年開始營運，台銀彰化日式宿舍群也在同一時期興建完成，按照台灣總督官舍建築的標準所建，具有特色，修復完工後，將大幅改善周遭環境，並成為彰化重要的文化觀光景點。

林田富指出，修復工程由台銀編列預算新台幣4948萬元，工期450日曆天，預定明年6月6日完工，感謝台銀從修復再利用計畫、工程規劃設計到工程開工，都自行採購發包，不僅減輕縣府財政壓力，也共同見證過去先民歷史。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林炳鴻則說，修復工程在招標過程中，人工及物價都上漲，希望未來完工後，能和在地文化團體合作活化建物。

彰化縣文化局發布新聞指出，台銀彰化日式宿舍主要坐落在彰化市南部地區，原供銀行董事長或總經理居住，戰後則給銀行職員使用，後來台銀職員逐漸遷出，其他宿舍建築被拆除，保留其中2間保存較佳的宿舍，在2012年被縣府列為歷史建築。（編輯：郭諭儒）1120315

#台銀總行不動產管理部
#林田富
#林炳鴻
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族