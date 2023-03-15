印尼藝術家繪101大樓 「打卡」台北到此一遊

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印尼藝術家印德拉．多迪（Indra Dodi）在台北101大樓推出「Indra到此一遊–印德拉．多迪個展」，他特別以印象中的101大樓為靈感，創作畫作Behind the Big Story，意謂多人付出才有這棟大樓。（多納藝術提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月15日

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（中央社記者王寶兒台北15日電）觀光景點留言板常見「到此一遊」字跡，印尼藝術家印德拉．多迪（Indra Dodi）展覽今天起於台北101大樓展出，命題同以「到此一遊」概念，呼應作品隨世界展覽「打卡」旅遊。

「Indra到此一遊」個展由多納藝術主辦。多納藝術總監曾學彥接受中央社訪問表示，多迪過去曾造訪台灣，此次展覽特別以印象中的101大樓為靈感，創作畫作Behind the Big Story，描繪一群可愛的人簇擁著大樓，也是因為有非常多人的付出才有這棟大樓。

多迪畢業於國立日惹印尼藝術大學，自2000年起逐步捨棄古典繪畫技法，嘗試孩童塗鴉般的視覺風格。曾學彥表示，塗鴉最早可追溯至人類的洞穴生活紀錄，如孩童般以非常簡單而不成熟的符號表達意思，刻意孩童模仿塗鴉，是多迪希望還原人類學習表達最初始的力量。

「Indra到此一遊」展共有16幅2018年至2023年間的創作，其中有3幅是2023年首次發表的全新作品，包含Behind the Big Story、Another Deep Side 及Dinner Series 2。

Another Deep Side描繪一座圖書館，男女老幼聚集在此分享閱讀各類書籍，傳遞閱讀的美好；Dinner Series 2則透過餐桌的擺設與人物的動態，傳遞人際關係中的情感層面，甚至是人類社會許多重要的決策，都能在餐桌上獲得共識。

曾學彥表示，多迪此次展名以「到此一遊」為命題，也是取自許多塗鴉都可見「到此一遊」的訊息，同時意味著藝術家即便沒有實際造訪展出地點，但也能透過作品遊歷世界各地的意涵。

「Indra到此一遊」印德拉．多迪個展今天起於Gallery 101展出至4月29日。（編輯：陳清芳）1120315