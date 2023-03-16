研發大型道具 紙風車創辦人李永豐25年不倦嘗試

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紙風車劇團大型裝置藝術「雨馬」靜態展示活動17日到19日每天下午3時到晚間8時展出，親子劇「雨馬」精華版17日將演出2場、18及19日各演出3場，地點在新竹高鐵站前廣場。圖為「雨馬」過去在台北國父紀念館前演出畫面。（紙風車文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月16日

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）全台灣目前最巨大機械行動裝置藝術「雨馬」，這週將現身新竹高鐵前站廣場展示及演出。「雨馬」是紙風車創辦人李永豐的「無中生有」，而這份「無中生有」背後是持續25年的不倦嘗試。

從1998年新港國際兒童藝術節的大型花燈劇「媽祖收妖」開始，當巨型媽祖從奉天宮前出現，透過升降機緩緩上升，現場觀眾全部直接跪下，大家都非常感動，那給了李永豐在大型道具創作路上很大的鼓勵。

紙風車文教基金會執行長任建誠接受中央社專訪時回憶，當時因為腸病毒的關係，連宜蘭童玩節都停辦，紙風車當時就想讓戲劇可以做一種投射與安慰，「妖魔象徵病毒，連民兵出兵都被打敗，最後潛心祈求媽祖保佑。」

任建誠說，20多年前的裝置很陽春，靠著升降機搭配燈光與乾冰雲霧，5公尺高的媽祖慢慢上升，「現場很感人，大家看到媽祖上升，阿嬤阿公立刻叫孫子跪下來，完全沉浸在劇情中。」

2009年，紙風車持續嘗試，推出了「格列佛人體藝術探索館」，那是亞洲最大創作，也是世界首座移動式人體藝術探索館。長62公尺、寬20公尺、高7公尺、重12公噸的格列佛人體當時還獲得「金氏世界紀錄」認證與「總統文化獎」的肯定。

2013年紙風車打造動物昆蟲創意展，台北市青年公園宛如變身巨形動物昆蟲世界，希望讓孩子換個角度感受生態，發現大自然裡豐沛的藝術與想像。2017年台北燈節西城嘉年華大遊行，紙風車手工打造高8.5公尺、長8尺的「日珥雞」；2018年台中花卉博覽會的石虎花車在國慶花車遊行，都有不錯評價。

任建誠說，無論是法國南特機械島或台灣優秀機械裝置藝術團隊，都很值得學習，「但紙風車不同，我們是一個戲劇團隊，任何大型機械道具要發揮到甚麼程度，取決於它在戲劇中可以扮演甚麼角色，劇場是用故事連接人與人的關係，任何機械道具在劇情進行過程中都必須合理，這是我們的堅持。」

「雨馬」靜態展示將於3月17日到19日，每天下午3時到晚上8時展出，「雨馬精華版」17日將演出2場，18日到19日各演出3場，地點在新竹高鐵前站廣場（新竹縣竹北市高鐵七路與高鐵東二路交叉口）。（編輯：陳政偉）1120316