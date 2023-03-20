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排灣族口鼻笛國寶許坤仲逝 原民會追頒專業獎章

2023/3/20 12:02
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（中央社記者張雄風台北20日電）重要傳統表演藝術「排灣族口鼻笛」保存者許坤仲3月11日辭世，享壽89歲。原住民族委員會表彰其貢獻，今天追頒「一等原住民族專業獎章」。

原民會發布新聞稿，為表彰許坤仲Pairang Pavavaljung對排灣族口鼻笛吹奏藝術及製笛工藝具保存與傳承貢獻，原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu前往屏東縣三地門鄉禮納里大社部落達瓦蘭長老教會頒贈一等原住民族專業獎章，並由其家屬代為受領。

原民會表示，許坤仲於3月11日辭世，享壽89歲，原民會深感不捨，也十分感謝及欽佩一生致力排灣族口鼻笛的保存、傳承，使這項珍貴的原住民族無形文化資產能夠永續流傳。

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鍾興華表示，許坤仲分別於2010年經屏東縣政府認定為傳統表演藝術「排灣族口鼻笛」保存者、2011年經文建會（今文化部）認定為重要傳統表演藝術「排灣族口鼻笛」保存者（人間國寶）。

鍾興華說，對於排灣族人來說，口鼻笛是傳統音樂中最具代表性的樂器文化，反映排灣族階級制度、生活型態、音樂特色及工藝美術，這也是呈現原住民族珍貴的文化資產。（編輯：管中維）1120320

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排灣族口鼻笛人間國寶許坤仲辭世 文化部呈請褒揚
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