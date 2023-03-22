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台北時裝週開幕秀首移台南 八家將震撼開場[影]

2023/3/22 20:45（3/24 12:13 更新）
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「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日在南鯤鯓代天府廟埕廣場登場，鎮狩宮吳敬堂藝陣社的八家將擔任「模特兒」演出，結合傳統文化與時尚，以傳統藝陣為服裝秀揭開序幕。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日在南鯤鯓代天府廟埕廣場登場，鎮狩宮吳敬堂藝陣社的八家將擔任「模特兒」演出，結合傳統文化與時尚，以傳統藝陣為服裝秀揭開序幕。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
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（中央社記者王寶兒台南22日電）台北時裝週開幕秀今晚首度移師台南，以南鯤鯓代天府山門為背景，從八家將、歌仔戲、皮影戲等傳統技藝，到漆藝、紙雕、繩結等工藝，皆經設計師操刀而齊聚一堂，詮釋為模特兒身上大膽服裝。

文化部長史哲致詞表示，台北時裝週向來以多元、人文、跨界、機能和永續為主題，2023台北時裝週AW23不只跨界，還跨場域，首次離開台北進行開幕秀，就選擇台南這個最「台灣」的地方，並選擇南鯤鯓代天府代表此次跨界元素。

史哲指出，廟宇作為信仰中心，也是最在地的文化中心，當人們以酬神之名進行皮影戲、歌仔戲，其實就是表演藝術，當人們進行建築彩繪，其實就是視覺藝術，結繩、紙雕等立體工藝也是最原生的台灣藝術，此次透過時裝力量，是讓台灣文化力量走出去的時刻。

開幕秀以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，展演7名設計師與7名藝師的跨界合作作品，包含「BOB JIAN × 鎮狩宮吳敬堂藝陣社（八家將）」、 「WEI TZU-YUAN × 陳夏生（傳統繩結）」、「TANG TSUNG CHIEN × 張榑國（東華皮影戲團）」、「JUST IN XX × 莊武男（傳統彩繪）」、「YEN LINE × 陳一中（紙雕）」、「GIOIA PAN × 唐美雲（歌仔戲）」、「C JEAN × 王清霜（漆藝）」。

「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府舉行，以寺廟山門為背景，結合傳統藝陣表演、表演藝術，由模特兒詮釋服裝。圖為服裝設計師簡國彥的作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府舉行，以寺廟山門為背景，結合傳統藝陣表演、表演藝術，由模特兒詮釋服裝。圖為服裝設計師簡國彥的作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，在國定古蹟展現融合傳統與現代的文藝之美。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，在國定古蹟展現融合傳統與現代的文藝之美。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日

鎮狩宮吳敬堂藝陣社打頭陣，由八家將先行擔任「模特兒」，以傳統藝陣為服裝秀揭開序幕，團長王延守向中央社表示，此次與設計師簡國彥合作，除模特兒身上的服裝外，八家將身上的表演服裝也有調整，色彩更為鮮豔，傳統文化與時尚結合令他們感到很新鮮，「剛開始接到電話邀請，我還以為是詐騙電話。」

八家將的服裝刺繡、臉譜、神冠、法器等元素，成為服裝妝點最大特色，例如簡國彥利用神冠上的絨球帽花、束冠羽毛等，拼貼為模特兒髮飾，彰顯設計巧思。也有藝師充當「模特兒」亮相，如逾百歲的漆藝家王清霜就親自穿上與設計師簡君嫄合作設計的西裝，以他最為標誌性的「蒔繪」技法轉為服裝特色。

擁有「國民姊夫」之稱的日本男星AKIRA今天也以「台南女婿」身分欣賞時裝秀，南鯤鯓代天府令他聯想到日本京都清水寺，看見時裝秀舉辦在寺廟非常震撼，令他驚喜而興奮。（編輯：張雅淨）1120322

2023台北時裝週AW23開幕秀22日晚間在南鯤鯓代天府廟埕廣場登場，由7名設計師與7名傳統藝師合作，以時裝展現傳統技藝的美。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
2023台北時裝週AW23開幕秀22日晚間在南鯤鯓代天府廟埕廣場登場，由7名設計師與7名傳統藝師合作，以時裝展現傳統技藝的美。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，以時裝展現傳統技藝的美。圖為設計師簡國彥「奪魄勾魂」作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，以時裝展現傳統技藝的美。圖為設計師簡國彥「奪魄勾魂」作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府廟埕廣場登場，藝人謝盈萱（前）在活動正式演出前試走一段，展示設計師服裝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府廟埕廣場登場，藝人謝盈萱（前）在活動正式演出前試走一段，展示設計師服裝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
2023台北時裝週AW23開幕秀以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日晚間在南鯤鯓代天府廟埕廣場舉行，以寺廟山門為背景，結合傳統藝陣表演、表演藝術，由模特兒詮釋設計師作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
2023台北時裝週AW23開幕秀以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日晚間在南鯤鯓代天府廟埕廣場舉行，以寺廟山門為背景，結合傳統藝陣表演、表演藝術，由模特兒詮釋設計師作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」首度移師台南市南鯤鯓代天府，22日晚間精彩登場，以時裝展現傳統技藝的美。圖為設計師魏子淵作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」首度移師台南市南鯤鯓代天府，22日晚間精彩登場，以時裝展現傳統技藝的美。圖為設計師魏子淵作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，以時裝展現傳統技藝的美，節目尾聲模特兒再次出場。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，以時裝展現傳統技藝的美，節目尾聲模特兒再次出場。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23」開幕大秀首度移師台南，22日晚間在南鯤鯓代天府登場，時裝秀以寺廟山門為背景，融合傳統與現代的元素，由模特兒穿上設計師服裝走秀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23」開幕大秀首度移師台南，22日晚間在南鯤鯓代天府登場，時裝秀以寺廟山門為背景，融合傳統與現代的元素，由模特兒穿上設計師服裝走秀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23」開幕大秀首度移師台南，22日晚間在南鯤鯓代天府登場，傳統廟宇化身為時尚舞台，透過時裝展現傳統技藝的美。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23」開幕大秀首度移師台南，22日晚間在南鯤鯓代天府登場，傳統廟宇化身為時尚舞台，透過時裝展現傳統技藝的美。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
2023台北時裝週AW23開幕秀以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日晚間在南鯤鯓代天府廟埕廣場登場，國家文藝獎得主唐美雲也到場走秀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
2023台北時裝週AW23開幕秀以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日晚間在南鯤鯓代天府廟埕廣場登場，國家文藝獎得主唐美雲也到場走秀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
2023台北時裝週AW23開幕秀以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日在南鯤鯓代天府廟埕廣場上演，以寺廟山門為背景走秀。藝人劉冠廷（前）到場看秀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
2023台北時裝週AW23開幕秀以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日在南鯤鯓代天府廟埕廣場上演，以寺廟山門為背景走秀。藝人劉冠廷（前）到場看秀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間首度移師台南，在南鯤鯓代天府舉行，副總統賴清德（前排左3）、文化部長史哲（前排左2）與台南市長黃偉哲（前排左4）出席。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間首度移師台南，在南鯤鯓代天府舉行，副總統賴清德（前排左3）、文化部長史哲（前排左2）與台南市長黃偉哲（前排左4）出席。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日
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