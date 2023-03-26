左營舊城見城之道啟用 陳其邁：媲美熊本見學通路

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高雄市文化局26日舉辦左營舊城「見城之道」啟用典禮，高雄市長陳其邁（前右4）與文化部長史哲（前右3）等人出席，一同完成啟用儀式。中央社記者林巧璉攝 112年3月26日

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄市文化局今天舉辦左營舊城「見城之道」竣工啟用典禮，市長陳其邁表示，日本熊本城中有條 「特別見學通路」，見城之道也很像，不用出國在台灣就有這樣的歷史場景。

陳其邁會前接受媒體聯訪時說，「見城計畫」總經費為新台幣9.3億元，左營舊城是台灣首座石城，見城之道主要是重現歷史現場、串聯大小龜山，它不只是道路、橋梁，更是古蹟和人之間的感情重建。

陳其邁提及，前陣子市府參訪日本熊本城的「特別見學通路」，是要讓民眾安全造訪歷史遺產的景觀廊道。高雄的見城之道也是這樣，除了交通更便利外，也希望民眾能夠深刻了解過去發展的過程。

文化部長史哲致詞時笑說，「個人造業個人擔」，自己上任不久，就拿到高市府統整出自己過去在市府時的文化提案。他說，2016年團隊提出見城計畫，當時提出5大方案、26項子計畫，總計20億元預算經費，今天同步開放的西門遺址公園也是當時的提案。

史哲說，見城之道下一階段的工程較艱難，因後面的城牆與住家圍牆合一，等於民宅的圍牆就是古蹟，希望透過努力讓計畫成真，屆時步道總長約1.5公里。「這座城牆是台灣歷史的縮影，也是高雄發展的見證」，文化部一定會繼續大力支持，期盼讓城牆早日重建天日，成為國家級重要地標。

文化局副局長林尚瑛簡報時指出，「見城之道」縫合了自1930年代因開闢道路被切開的龜山，也修補龜山被勝利路切斷身首分離的風水。路線由見城館開始，往北沿著舊城牆穿越樹林、停車場，跨越勝利路，連接大小龜山既有步道，銜接至北門，總長約770公尺。

文化局發布新聞稿表示，左營舊城是台灣保存最完整的古城，2016年起啟動左營舊城「見城計畫」，是全國重要的再造歷史現場旗艦計畫之一。7年間陸續完成護城河通水、見城館設置、見城大戲，以及修復東、西、北門段城牆、西門遺址公園等基礎建設。

文化局長王文翠表示，見城之道設計上顏色、量體、高度等與周遭地景融合，更考量交通安全，讓跨越勝利路段拉高到6米高。蓮池潭作為高雄重點觀光區域，有了一條領先全台的步道。（編輯：謝雅竹）1120326

高雄左營舊城「見城之道」26日舉辦啟用典禮，路線由見城館開始，往北沿舊城牆穿越樹林、停車場，跨越勝利路，連接大小龜山既有步道，銜接至北門，總長約770公尺。中央社記者林巧璉攝 112年3月26日