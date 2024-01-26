從千古君臣榜樣到92罪賜死 雍正與年羹堯愛恨情仇【書摘】

（中央社網站）從「雍正王朝」「步步驚心」到「後宮甄嬛傳」，幾部高收視率宮廷劇讓雍正成為觀眾最熟悉的皇帝之一，從九子奪嫡到后妃秘辛，幾乎人人都能說上一點雍正的八卦。多疑、冷酷、重情、喜怒無常……看似矛盾的描述，到底哪個比較貼近真實的雍正？這個在位僅13年，卻奠定清朝體制根基的君王，又是怎麼練成的？

康熙皇帝把太子立了又廢、廢了又立，搞得大臣惶惶不安，對眾皇子的衝擊更是劇烈。雍正即位之後，為什麼一會兒在朱批裡對愛卿甜言蜜語海誓山盟，一會兒雷霆大怒翻臉不認人？九子奪嫡很忙，康熙其他N個沒在奪嫡的兒子在忙什麼？公主們、後宮的嬪妃們又扮演什麼樣的角色？還有雍正如何把幾隻愛犬寵到無法無天，吃好用好，還穿貂皮大衣！

中國歷史網紅、高中歷史老師李正從大批史料爬梳雍正身邊的人物，包括他那批有名的皇子兄弟、權臣，少為人知的公主姊妹、女兒，細讀這個在缺乏安全感的父親眼皮底下小心求生的皇子，是如何戒慎恐懼做出幾次重要的政治判斷，又如何拿捏與群臣的關係。

李正這本《何以為雍正》找出夾在康熙與乾隆盛世之間，短短13年雍正一朝的光輝時刻，以簡白的敘述，獨特的視角，言必有據、不腦補地論述雍正的貢獻與疏失，文字平實但耐讀，讓人忍不住一頁一頁、一個人物一個人物地讀下去。中央社取得授權與您分享部分內容，來看看跟雍正一樣有名的大將年羹堯，如何在短短兩年之內從雍正的「恩人」，淪為92條大罪賜死的劣臣。

年羹堯：外戚名將的膨脹與毀滅

雍正當皇子時，雖然一直以孤臣形象示人，但他在朝中同樣有自己的政治親信，其中最為關鍵的便是年羹堯。雍正帝繼位之初，便靠年羹堯成功穩住遠在西北的「大將軍王」皇十四子允禵；之後，雍正帝同樣靠他平定青海叛亂，穩住西北。做為得力助手，雍正帝一度感慨要與年羹堯「做個千古君臣知遇榜樣，令天下後世欽慕流涎就是矣」。只可惜，雍正帝與年羹堯之間「千古君臣」的新榜樣，非但沒能成形，反倒讓皇帝「鳥盡弓藏」、臣子「恃寵而驕」這萬世不變的戲碼再度上演。

年羹堯是我們最熟悉的雍正朝武將之一，一方面是因為電視劇「雍正王朝」熱播；另一方面是因為年羹堯的人生經歷的確很傳奇―46歲平定青海，達到人生頂峰，可是不到兩年，他就被雍正帝以92條大罪賜死。

年羹堯的一生到底經歷了什麼呢？

年羹堯。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

世代為官的開局

年羹堯生於康熙18年（1679年），年家是書香門第，世代為官。電視劇「雍正王朝」把年羹堯設定為皇四子胤禛府裡的包衣奴才，其實是虛構。年羹堯早年在康熙朝的崛起，完全是靠他在學業上的卓越天分與勤勉。

年羹堯自幼開始讀書，21歲中舉人，22歲中進士。如此的科舉成績，放在康熙朝而言，絕對稱得上讀書天才。他的優秀很快吸引朝中一位重臣的關注，這個人就是前武英殿大學士兼禮部尚書，時任內大臣的納蘭明珠。

明珠一眼就相中年羹堯，把他招為孫女婿，就這樣成為年羹堯的太岳丈。這裡多說一句，年羹堯娶了明珠的孫女，她的父親也很有名，就是康熙朝的著名詞人納蘭性德。沒錯，那位寫出金句「人生若只如初見」的納蘭性德，正是年羹堯的岳父。

初入官場的年羹堯，拿到了夢幻般的開局：父親年遐齡官居湖廣巡撫，是一方封疆大吏，姻親家庭又是赫赫有名的明珠家族；更關鍵的是，他不但科舉成績優秀，而且做事勤勉扎實，深得康熙喜愛，屢屢受到破格提拔，升官就和坐火箭一樣，在年羹堯的履歷上體現得非常明顯。

命運轉折的巔峰

康熙48年（1709年），就在31歲的年羹堯就任四川巡撫的這一年，康熙大封皇子，皇四子胤禛就此被晉升為親王。

此次晉升後，年羹堯所在的漢軍鑲白旗被劃歸到胤禛的屬部，就此和皇四子胤禛形成一種主屬關係，這也是「年羹堯是胤禛門人」這一坊間傳聞的由來。實際上，年羹堯此時已經是封疆大吏，起初他沒有太在意和雍親王胤禛之間的主屬關係，甚至壓根沒把胤禛當回事。一個有力的證據就是，康熙58年（1719年），胤禛曾寫信訓斥年羹堯，其中有兩句話相當值得玩味，一是：妃母千秋大慶、阿哥完婚之喜，而汝從無一字前來稱賀。

我媽過壽，我兒子結婚，年羹堯不說隨禮，居然連封祝賀信都沒寫！二是：汝父稱奴才，汝兄稱奴才……而汝獨不然者……又何必稱我為主！

年羹堯，你爸、你哥見到我都要自稱「奴才」，你居然從來都只是以職位自稱，眼裡到底有沒有我這個主子？

年羹堯對胤禛這麼不在乎的原因主要有兩點：一、他屬於業務骨幹，向來都是靠本事吃飯，為人很驕傲，不想在這方面動腦筋；二、年羹堯真正的大靠山一直都不是胤禛，而是康熙。實在沒有必要在奪嫡形勢不明朗的情況下，貿然和皇四子胤禛產生過分緊密的聯繫。

可是此後事態的發展，讓年羹堯在康熙朝晚年的奪嫡政局中顯得愈發重要。

一是在康熙的安排下，雍親王胤禛娶了年羹堯的妹妹做側福晉，年羹堯搖身一變成為皇四子胤禛的大舅哥。

二是年羹堯的太岳丈明珠其孫子永福娶了皇九子胤禟的女兒，相當於胤禟成為年羹堯老婆的兄弟的老婆的爸爸。這個親戚關係簡單來說就是，胤禟是年羹堯的姻伯父，年羹堯是胤禟的姻侄。雖然親戚關係有些遠，但兩個人畢竟產生了聯繫。

三是除了與老四、老九有姻親關係外，此時的年羹堯還是皇十四子胤禵在西北軍事上的後勤助手。

問題來了，如此多的關係中，年羹堯為什麼最終會倒向老四呢？原因有二：一，康熙58年，胤禛以八旗主僕關係的名義，藉口年羹堯父親年遐齡年事已高，讓遠在四川的年羹堯把10歲以上的年家子侄全部送回京城照顧年遐齡，等於扣留一票人質。（自今以後凡汝子十歲以上者，俱著令來京侍奉汝父！）二，康熙突然駕崩後，雍正借隆科多的力量，兵圍暢春園，順利登基，成為合法皇帝。年羹堯自此順水推舟，也更輕鬆。

話說回來，就在雍正登基的同一年，年羹堯在西北完美地搞定時為「大將軍王」的皇十四子允禵，讓他把大將軍印交出來，也成為年羹堯對雍正新皇登基的投名狀。雍正自然是投桃報李，替年羹堯封爵。雍正元年（1723年）2月，年羹堯被封為二等輕車都尉，3月提升為三等公，10月又升為二等公。

當時，青海的羅卜藏丹津叛亂，要選派一位大將去鎮壓。按滿洲慣例，逢大戰必由皇室宗親掛帥出征。但雍正剛即位，根基不穩，皇室宗親包括老十四在內，多是奪嫡時的政敵。因此，在雍正看來，還是大舅哥年羹堯，從軍事能力到政治手腕都更為可靠。於是，年羹堯就以外戚貴族的身分，拜大將軍領兵出征。

年羹堯10月拜將，只用了不到6個月就蕩平青海，連當時清朝的官方頌文都說：「成功之速，為史冊所未有。」

軍事上的巨大成功，徹底穩住雍正的皇位，46歲的年羹堯被加封為一等公，爵位這一塊算是封到頂了。這段時間，也是雍正和年羹堯的絕對蜜月期。雍正和年羹堯說的話，肉麻得無以復加。例如年羹堯孤守西寧時，雍正給奏章的朱批是：「好心疼！」（原話）年羹堯勝利後，雍正寫的是：「我二人做個千古君臣知遇榜樣，令天下後世欽慕流涎就是矣。」

我們君臣二人是千古的榜樣，讓後世人流著口水羨慕吧。另外還有「朕之恩人」之類的吹捧，暫不一一列舉了。

恃功膨脹的毀滅

年羹堯剛平叛成功時，想過功高震主的問題。例如青海剛平定之際，年羹堯就在善後事務的奏摺中特別和雍正強調：今軍務已竣，臣無兼領大將軍印信，久駐西寧之理。

可見年羹堯平定青海、立下大功後，心裡有功成身退的念頭。既然有這份心，為什麼還是沒能善終呢？很大程度是因為雍正過於熱情，他不但繼續保留年羹堯的職位，讓他繼續經營西北，雍正甚至經常繞過中央六部，主動去找年羹堯商量各種中央決策。

坦白說，我們應該相信那時的雍正是真誠的，真的想和年羹堯做千古君臣的典範，對年羹堯的吹捧與信任，就是想換來他的忠誠與才幹。可是換位思考一下，皇上這麼熱情，如果你是年羹堯，會不會膨脹？皇上不但吹捧你是恩人，什麼事情都與你商量、哄著你，時間久了，絕大多數人都會漸漸迷失分寸。而年羹堯接下來出現了3個問題讓雍正真正對他產生殺心。

第一，政治站隊出問題。雍正上台後，把奪嫡時的政敵老九允禟打發到年羹堯的帳下從軍，原本是想讓他監視允禟，可是年羹堯考慮到自己和允禟之間畢竟還有一層姻親關係，允禟又是個政治上的失敗王爺，所以沒把這項監視的任務當回事。非但沒按時向雍正彙報允禟在西北的動態，反而放任允禟在當地做起買賣，且生意愈做愈大，以至於發展起來後，當地人還讚揚允禟是「賢王」。最終，硬是氣得雍正又派人去重新看管允禟。此時雍正對年羹堯的失望可想而知：朕對你這麼好，你怎麼能胳膊向外彎？

第二，團隊團結出問題。年羹堯取得軍事勝利後，曾向雍正舉薦大量官員。有合理的、立下軍功的將士，但也有不合理的、花錢賄賂的官員，年羹堯照單全收，而處於君臣蜜月期的雍正也是照單全准。但時任吏部尚書的隆科多受不了了。一來，這違背吏部的正常運轉，隆科多相當於被年羹堯架空分權；二來，年羹堯舉薦的人確實太多。因此，二人的矛盾愈積愈深。

雍正夾在中間就為難了，年羹堯是軍事支柱，隆科多是讓自己順利登基的功臣。最後，雍正來回和稀泥，甚至還提出要把年羹堯的一個兒子過繼給隆科多，讓兩邊親一親。

無奈顧此失彼，年羹堯和雍正最信賴的兄弟老十三怡親王允祥（胤祥）鬧出矛盾。雍正朝初期，允祥正負責追繳各省的財政虧空，而年羹堯以西邊打仗為由，拒不繳納，請求雍正幫忙豁免。雍正答應後，仍舊夾在中間和稀泥。沒事就寄點小玩意給年羹堯，說都是十三爺賞的。可是年羹堯不領情，甚至回京時，還對老十三的府第出言不遜，說了些類似「金玉其外，敗絮其中」的混帳話。

第三，自我定位出問題。年羹堯得勝還朝回到京城時，實在太忘乎所以。巡撫見了要下跪，王公見了要問好，他甚至不下馬。按年羹堯的說法，這是上任「大將軍王」的慣例。可是你的上任是誰啊？人家老十四是皇子！最關鍵的是，別人愈捧，年羹堯愈忘我，不但炫耀功績，還插手中央各方事務。一時間謠言滿天飛，說年羹堯就是「隱形皇帝」，想幹什麼皇上都得准奏。這話還傳到雍正耳裡，雍正還得特別出來當著年羹堯和文武百官的面闢謠。雍正說：「朕豈沖幼之君，必待年羹堯為之指點，又豈年羹堯強為陳奏而有是舉乎？」還說：「年羹堯之才為大將軍、總督則有餘，安能具天子之聰明才智乎？」其實這話已經夠狠了，但年羹堯還是不在意，在雍正面前照樣大大咧咧地叉開腿坐著，沒有恭敬的樣子。雍正的心情可想而知：朕對你好到如此程度，你倒真是絲毫面子也不留給朕啊！

於是，一場三步走的「倒年」活動就此開始：

第一步，放風。先逐漸放風，表達雍正對年羹堯的不滿，告訴大家年羹堯即將失寵。再私下透過密摺，誘導各省官員參奏年羹堯。

第二步，羅織。雍正開始正式地公開表達對年羹堯的不滿，聞風而來的大臣特別「懂事」，紛紛上奏彈劾年羹堯。

第三步，換人。雍正祕密策反年羹堯手下大將岳鍾琪，架空年羹堯，隨後一道聖旨讓他去當杭州將軍。接著便把他的官職、爵位，從一等公一步步削到庶民。之後將年羹堯鎖拿進京，以92條大罪賜他自盡。雍正3年末（1726年），年羹堯被賜死，時年47歲。

話說回來，站在當事人的角度來看，被貶為庶民的年羹堯一定要死嗎？其實不一定。年羹堯的貪腐問題的確嚴重，操作各種權錢交易，但在康熙晚年間屬於常態，只不過雍正決心在新朝整頓吏治，年羹堯的貪腐就顯得大逆不道。即便如此，如果年羹堯不曾是雍正的寵臣，也不一定會死，正是雍正早期對年羹堯吹捧過度，滿朝皆知，最後卻在政治站隊、團隊團結等一系列問題上，慘遭年羹堯打臉。於是，在這位「好面子」的雍正皇帝眼裡，年羹堯面臨的自然是必死之局了。（書摘由時報出版授權，經中央社節錄；編輯：張珈爾）1130126