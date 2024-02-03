「想想繪本世界」陪伴孩童閱讀 2/11、12美濃登場

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）財團法人薛伯輝基金會將於11日、12日在美濃文創園區舉辦「搖籃閱讀市集-想想繪本世界」活動；集結近70家出版社千本故事繪本，15名說書人和近20名美濃老師陪伴閱讀。

想想繪本世界活動由文化部指導，薛伯輝基金會、搖籃咖啡主辦，主辦單位表示，初二、初三2天下午3時至晚上8時，讓民眾以不一樣的方式走進書市，增進親子閱讀，藉此推廣高雄充沛的文化活力。

薛伯輝基金會也贈送美濃孩童200元圖書券，與文化部一起推動閱讀，共有3000張，圖書券可用於市集購書，將美濃打造成愛閱讀的小鎮。

搖籃咖啡臉書（Facebook）粉絲專頁近日陸續公布故事達人名單，包括「siong愛繪本讀書會」創辦人梁淑芬、「覓覓書房 Merely Me. Reading room」社群創作者李怡珊、蒲公英故事閱讀推廣協會理事劉芊彣、繪本閱讀講師陳秀萍、高雄師範大學兒童文學講師謝明芳等人。

活動除了繪本分享，還有共融藝術創作活動、青年藝術家現場創作以及美濃在地小農、傳統美食、新住民美食等攤位。現場更有廣場電影院和山狗大樂團、地磨兒國小合唱團、吉東國小客語合唱團等音樂演出。

雖此活動於大年初二、初三才開始，但搖籃咖啡已在臉書上分享多名故事達人推薦的書單、繪本，藉由網路傳播力量，閱讀活動已開跑、傳遞。（編輯：郭諭儒）1130203