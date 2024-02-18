更多編輯台推薦新聞：
法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節
生活

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月奇美博物館展出
首頁 / 文化

客家文學5作品翻譯 捷克西班牙英語推廣

2024/2/18 20:23（2/19 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
客家委員會「客家文學作品翻譯及海外推廣」新書發表會18日舉行，作品涵蓋華、歐、美等多樣語系，盼讓全世界認識台灣客家文化。中央社記者鄭傑文攝 113年2月18日
客家委員會「客家文學作品翻譯及海外推廣」新書發表會18日舉行，作品涵蓋華、歐、美等多樣語系，盼讓全世界認識台灣客家文化。中央社記者鄭傑文攝 113年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）客家委員會今天發表客家文學作品翻譯及海外推廣成果，主打李喬等4名客籍文學家5部作品，未來將繼續翻譯更多台灣客家文學作品，翻譯成更多語言，盼讓世界認識台灣客家文化。

客委會舉辦「2021-2023年客家文學作品翻譯及海外推廣」階段成果發表會，主打李喬、曾貴海、吳錦發、張芳慈4名客籍文學家、共5部作品。

客委會晚間發布新聞稿表示，此次經翻譯以英語、西班牙語、捷克語等多國語言進行推廣、發表的客家文學，包含民國112年出版李喬短篇小說選集「人球」及「尋鬼記」、張芳慈詩集「你來過這裡」、吳錦發詩集「媽媽的倒牽馬」、曾貴海詩集「黃昏自畫像」。

另外，將於今年6月接續出版杜潘芳格「杜潘芳格詩集」、吳錦發「青春三部曲」及李旺台「蕉王吳振瑞」；同步辦理李喬「寒夜三部曲」全文翻譯，以及曾貴海詩作翻譯等。

客委會主委楊長鎮表示：「翻譯就是兩種語言文化之間的深入交流，用我們的語言消化另外一個文化，成為文化成長的養分；感謝翻譯工作者付出生命中的重要時間，將客家文學作品翻譯成英語、西班牙語和捷克語，未來希望能增加其他語言，以及翻譯更多客家文學作品。」

楊長鎮指出，對於日本時代客家台灣人所寫的文學評論或其他文史，希望有機會整理翻譯成華文，目前正在進行邀請作家用客語創作的計畫；此外，也將世界文學名著翻譯成客語，期許透過翻譯讓客家文化精神與世界交流，這也是客委會成立及推動客家文藝復興的重要工作之一。

客委會自107年起推動「客家文作品翻譯及海外推廣」計畫，並在日本推廣5本日譯客家文學，有鍾肇政「歌德激情書」、李喬「藍彩霞的春天」、曾貴海「曾貴海詩選」、利玉芳「利玉芳詩選」、甘耀明「冬將軍來的夏天」等。（編輯：管中維）1130218

客家委員會「客家文學作品翻譯及海外推廣」新書發表會18日在台北舉行，客籍文學家張芳慈出席，會中讀詩、發表感言。中央社記者鄭傑文攝 113年2月18日
客家委員會「客家文學作品翻譯及海外推廣」新書發表會18日在台北舉行，客籍文學家張芳慈出席，會中讀詩、發表感言。中央社記者鄭傑文攝 113年2月18日
客家委員會18日下午舉辦「客家文學作品翻譯及海外推廣」成果發表會，並以「點歲火點光年」為主軸，進行開場表演。中央社記者鄭傑文攝 113年2月18日
客家委員會18日下午舉辦「客家文學作品翻譯及海外推廣」成果發表會，並以「點歲火點光年」為主軸，進行開場表演。中央社記者鄭傑文攝 113年2月18日
客家委員會18日舉辦「客家文學作品翻譯及海外推廣」新書發表會，客委會主委楊長鎮（前右6）與出席貴賓、作家合影。中央社記者鄭傑文攝 113年2月18日
客家委員會18日舉辦「客家文學作品翻譯及海外推廣」新書發表會，客委會主委楊長鎮（前右6）與出席貴賓、作家合影。中央社記者鄭傑文攝 113年2月18日
客家委員會18日下午在台北舉辦「客家文學作品翻譯及海外推廣」新書發表會，客委會主委楊長鎮表示，期望透過翻譯客籍文學家的作品，讓全球非中文讀者了解客家族群的生活方式與文化底蘊。中央社記者鄭傑文攝 113年2月18日
客家委員會18日下午在台北舉辦「客家文學作品翻譯及海外推廣」新書發表會，客委會主委楊長鎮表示，期望透過翻譯客籍文學家的作品，讓全球非中文讀者了解客家族群的生活方式與文化底蘊。中央社記者鄭傑文攝 113年2月18日
#李喬
#英語
#曾貴海
#客委會
#客語
#楊長鎮
延伸閱讀
文化+／誰說客語不能演布袋戲 黃武山跑遍200所國小的堅持與執著愛爾蘭第3屆翻譯擂台 曾貴海台灣客語詩為題洪淑昭譯「傲慢佮偏見」 挑戰台語直翻原文經典用法文學台語 法國學生與台僑對談學唱台語歌、布袋戲也成教材
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36