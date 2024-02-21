史博館正式營運 即起至5月17日一律優待票

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（中央社記者王寶兒台北21日電）睽違近6年，國立歷史博物館今天正式開館營運，迎接久違人潮。史博館表示，即日起至5月17日止，入場門票一律為優待票新台幣40元，讓民眾1票逛2館，加碼逛台北當代工藝設計分館。

史博館館長王長華今天透過新聞稿表示，感謝團隊的努力不懈，共同完成1座歷史建築重新修復再利用、複雜而精繳的案例，期許史博館重新開館是一次華麗轉身，可以開啟新博物館世代，為台灣社會帶來更多元的文化視野及對話。

今天開館時，史博館正門館場前現場湧現久違人潮，並在史博館吉祥物「酷獸」的暖場伴隨下，民眾見證史博館重新打開正門迎賓的片刻，場面熱鬧溫馨。

史博館推出展覽包含3樓常設展「在這裡，與大家相遇」、1樓及2樓開館特展「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」、5樓「雕築史跡—探索史博建築之美」建築特展。

另外，還有「五月與東方－台灣現代藝術運動的萌發」特展，則於國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館舉辦，該展為近年最大型完整呈現戰後台灣現代美術運動歷史發展的研究展覽，展期為即日起至4月28日。

為鼓勵民眾進場觀展，史博館入場門票價格即日起至5月17日一律以優待票計，憑當日票券可當日參觀史博館本館及台北當代工藝設計分館，以欣賞「五月與東方－台灣現代藝術運動的萌發」特展。（編輯：李亨山）1130221