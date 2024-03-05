高史博攜在地劇團 推跨界皮影舞台劇「光之路」

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄市立歷史博物館與高雄市皮影戲館經6年籌備，聯手在地「永興樂皮影劇團」、現代劇團「響座劇場」、「不可無料劇場」策劃跨界皮影舞台劇「光之路」，8、9日在駁二演出。

高史博獲文化部、高雄市政府文化局、財團法人瑞儀教育基金會支持，聯手在地傳統劇團策劃「光之路」，以一齣皮影舞台劇述說台灣皮影戲家族的故事。

高史博今天新聞稿表示，台灣傳統表演藝術皮影戲曾在1950年代輝煌一時，酬神謝戲、常民娛樂都能窺見蹤影，然而大眾生活型態改變，皮影戲劇團已無當年風光，隨時代潮流慢慢沒落。

高史博館長李文環說明，高史博長年推動無形文化資產的保存與活化，其中皮影戲是高雄在地劇種，高史博與皮影戲館對於傳承與推廣責無旁貸。「光之路」以高雄在地故事為基礎加入新嘗試，創新演出保存活化傳統皮影戲，拉近觀眾與歷史文化的距離，「用皮影戲方式說皮影戲故事將是很特別體驗」。

高雄在地企業「瑞儀光電」以軟硬體方式支持高雄傳統皮影戲，透過光電本業研發新式燈具，以模組化燈具提高安全性、效能、更減輕劇團外出演出的設備重量。

瑞儀教育基金會執行長張紋祥提到，除了資金挹注公部門，更希望民間企業與公部門的專案合作激出更多火花，「光之路」是雙方長期合作的成果，期待這部跨界皮影舞台劇能以當代語彙與民眾產生對話。

「光之路」導演、「響座劇場」團長黃琦勝提到，每個人都會經歷一些創造與改變歷史的微小選擇，作為現代劇團使命是紀錄創作高雄的故事，而皮影戲存在百年，希望讓觀眾思考、找回與珍惜被遺忘的歷史，創造共享未來。

「光之路」以1950年代為創作背景，故事描述小有名氣的皮影戲團「天星閣」，團長吳阿水和一對兒女將才、秀知的生命歷程。三人既是親子、手足同時也是師徒的關係，深刻又矛盾的情感在時代氛圍下，親情、夢想與現實間如何回應彼此期盼。

文化局表示，「光之路」以「皮影戲」主題貫穿全場，不僅有傳統皮影戲經典片段，更有皮影戲偶與真人演員交織而成的跨時空舞台效果，翻轉觀眾印象。藉由主角「秀知」成長歷程，向一直在背後支持皮影劇團的女性藝師及家人致意，肯定她們從幕後到幕前為台灣皮影戲的努力。

高史博表示，「光之路」不只講「皮影戲」家族，事實上這是多數台灣傳統表演藝術面臨問題，希望喚起大眾對於家族親情、人生選擇、台灣傳統表演藝術環境思考。（編輯：孫承武）1130305