在地學者李文環接任高史博館長 深化高雄學

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所教授李文環，將接任高雄市立歷史博物館館長，2月1日到任。李文環表示，未來將深化高雄文史的調查研究，結合大學學術能量推動高雄學。

高雄市專業文化機構董事長王文翠表示，高史博是高雄市專業文化機構轄下的館所之一，是民眾認識高雄歷史的重要窗口。1998年開館，2017年改制為行政法人後，持續提升專業功能與效率，積極貼近常民生活並多面向呈現城市風貌和地方視野。

王文翠說，李文環過往擔任高史博典藏委員，積極參與高雄港、市的歷史研究與史料保存，著作等身，擔任「高雄文獻」主編期間，鼓勵推動更多人投入高雄的歷史紀錄與書寫不遺餘力，盼倚重李文環長才，以專業所長帶領高史博開啟深化高雄學，從在地出發與社會及世界對話。

對於高史博的未來，李文環提出「深入地方、擴展高雄學、關懷社會」3個方向，希望在既有基礎上，深化高雄文史的調查研究，結合大學學術能量推動高雄學。

李文環說，未來人人都是自己的歷史家，透過結合學校和社群，讓高雄文史接近學生、深入地方。博物館也應該跨出學術，關心社會，關注多元族群和弱勢群體，落實文化平權，努力成為社會關懷場域與有歷史回憶的地方。

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李文環為成功大學歷史學系文學博士，原任高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所專任教授，曾任高雄市專業文化機構董事，歷任「歷史臺灣」、「高雄文獻」等歷史刊物編委。

李文環也擔任高雄市文化資產審議委員及高史博典藏委員，主要學術研究領域為戰後台灣史，特別是高雄城市發展史，在台灣史、台灣文化資產、宗教與民俗學等方面皆有許多研究著作，出版有「高雄港都首部曲：哈瑪星」、「打狗公園野望」、「高雄第一盛場鹽埕風」、「糖鐵旗尾線的歷史變遷與遺產」等專書。（編輯：郭諭儒）1130130