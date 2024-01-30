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在地學者李文環接任高史博館長 深化高雄學

2024/1/30 12:30（1/30 13:41 更新）
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高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所教授李文環將接任高雄市立歷史博物館館長，2月1日到任。（高雄市立歷史博物館提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月30日
高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所教授李文環將接任高雄市立歷史博物館館長，2月1日到任。（高雄市立歷史博物館提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月30日
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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所教授李文環，將接任高雄市立歷史博物館館長，2月1日到任。李文環表示，未來將深化高雄文史的調查研究，結合大學學術能量推動高雄學。

高雄市專業文化機構董事長王文翠表示，高史博是高雄市專業文化機構轄下的館所之一，是民眾認識高雄歷史的重要窗口。1998年開館，2017年改制為行政法人後，持續提升專業功能與效率，積極貼近常民生活並多面向呈現城市風貌和地方視野。

王文翠說，李文環過往擔任高史博典藏委員，積極參與高雄港、市的歷史研究與史料保存，著作等身，擔任「高雄文獻」主編期間，鼓勵推動更多人投入高雄的歷史紀錄與書寫不遺餘力，盼倚重李文環長才，以專業所長帶領高史博開啟深化高雄學，從在地出發與社會及世界對話。

對於高史博的未來，李文環提出「深入地方、擴展高雄學、關懷社會」3個方向，希望在既有基礎上，深化高雄文史的調查研究，結合大學學術能量推動高雄學。

李文環說，未來人人都是自己的歷史家，透過結合學校和社群，讓高雄文史接近學生、深入地方。博物館也應該跨出學術，關心社會，關注多元族群和弱勢群體，落實文化平權，努力成為社會關懷場域與有歷史回憶的地方。

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李文環為成功大學歷史學系文學博士，原任高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所專任教授，曾任高雄市專業文化機構董事，歷任「歷史臺灣」、「高雄文獻」等歷史刊物編委。

李文環也擔任高雄市文化資產審議委員及高史博典藏委員，主要學術研究領域為戰後台灣史，特別是高雄城市發展史，在台灣史、台灣文化資產、宗教與民俗學等方面皆有許多研究著作，出版有「高雄港都首部曲：哈瑪星」、「打狗公園野望」、「高雄第一盛場鹽埕風」、「糖鐵旗尾線的歷史變遷與遺產」等專書。（編輯：郭諭儒）1130130

#高史博
#高雄市
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