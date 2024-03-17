客語直譯麥田捕手、白牙 最快8月出版

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（中央社記者張雄風台北17日電）客委會表示，將從翻譯世界名著開始，加強客語發展，最快8月出版「麥田捕手」、「白牙」客語直譯本；除了鼓勵母語創作以外，也要有能力消化其他語言文明，讓客語與時俱進。

客委會今天發布新聞稿表示，最快今年8月底，將率先出版傑洛姆．大衛．沙林傑（Jerome David Salinger）的「麥田捕手」及傑克．倫敦（Jack London）的「白牙」2本世界文學名著客語直譯書籍。

此外，預計明年會再出3本書籍，包括馬克．吐溫（Mark Twain）的「湯姆歷險記」，以及赫曼．卡爾．赫塞（Hermann Karl Hess）的「流浪者之歌」、傑克．倫敦的「野性的呼喚」。

客委會提到，目前也正在邀請在台灣文學界備受尊崇的客籍作家，用自己的母語直接創作，讓客家語言與文學蓬勃發展。

客委會主委楊長鎮指出，在全球化及多元文化的時代，保存語言不僅只是找回失落的語言文字，而是要能與時俱進，因此發展才是保存語言的方式。

楊長鎮提到，台灣過去的語言政策已經讓客語成為少數人使用的語言，根據行政院主計總處調查統計，台灣客家人生活當中主要以客語為主要語言的只有1.5%，當這個語言變成人們腦海中的語言，而不是溝通的語言，就無法變化或創造出美的事物。

楊長鎮認為，語言是會每日成長的，要創造成長的基礎，就要得到一定的資源與力量，因此客委會支持用客語進行文學創作，用客語直接翻譯世界各地的文學。

客委會昨天下午辦理「從世界名著翻譯談客語新創」座談會。楊長鎮強調「發展才是保存語言的方式」，在全球化的時代，除了用自己的母語創作以外，也要有能力消化其他語言文明，讓客語與時俱進，展現強大的生命力。（編輯：管中維）1130317