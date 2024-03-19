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首頁 / 文化

「小兒子阿甯咕」IP再回歸 2號親子音樂劇登場

2024/3/19 17:02（3/19 18:11 更新）
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阿甯咕劇團持續推動「送孩子回劇場」計畫，邀請企業團體或個人贊助支持，讓缺乏資源的親子家庭能有進劇場機會，獲文策院院長盧俊偉（前）肯定，6月也將推出全新第2號親子音樂劇「阿甯咕的狗狗會說話YA～」。（夢田影像提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月19日
阿甯咕劇團持續推動「送孩子回劇場」計畫，邀請企業團體或個人贊助支持，讓缺乏資源的親子家庭能有進劇場機會，獲文策院院長盧俊偉（前）肯定，6月也將推出全新第2號親子音樂劇「阿甯咕的狗狗會說話YA～」。（夢田影像提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月19日
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）動畫「小兒子阿甯咕」是改編台灣文學作家駱以軍作品「小兒子」，今年6月將再推第2號親子音樂劇「阿甯咕的狗狗會說話 YA～」，以狗狗視角觀察阿甯咕一家生活。

夢田影像今天透過新聞稿指出，「小兒子阿甯咕」是台灣文學改編作品中，發展項目最廣的原創親子IP，包括繪本、舞台劇、漫畫、動畫影集、兒童節目、橋樑書及親子音樂劇，積極展現循環不歇的原創IP動能，陸續獲得國內外許多獎項肯定。

夢田影像在2022年成立阿甯咕劇團，同年10月與刺點創作工坊攜手推出第1號親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了 YA～」首演，全台已巡演超過18場，今年5月將於台北市政府親子劇場壓軸加開4場。為呼應粉絲期待，6月原班團隊將推出全新第2號作品「阿甯咕的狗狗會說話 YA～」。

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新作故事圍繞阿甯咕家中會說話的寵物狗狗「端端」，阿甯咕劇團團長蘇麗媚希望讓全年齡層的觀眾都能從故事中看見，家人間因為愛，彼此練習互相理解和陪伴，且為家人挺身而出。

另外，夢田影像從第1號作品開演就積極推動「送孩子回劇場」計畫，邀請企業團體或個人贊助支持，讓缺乏資源的親子家庭能有進劇場機會，實踐文化平權。2023年獲得逾13個企業單位贊助，邀請2486名親子家庭進到劇場，今年計畫也持續進行。（編輯：龍柏安）1130319

#夢田
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